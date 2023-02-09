В приложении "Киев Цифровой" теперь можно проверить количество радиации в воздухе

Киевляне смогут проверить радиационный фон через мобильное приложение "Киев Цифровой". Для этого используют специальные датчики, устанавливаемые по городу.

Об этом сообщают в КГГА.

Как работает обновление

Для получения информации о радиационном фоне в столице необходимо обновить приложение и зайти в раздел мониторинга качества воздуха в левом верхнем углу экрана (AQI).

В небольшой рамке будут сообщать количество радиации в воздухе. Пользователь может просмотреть адреса установленных датчиков, а также уровень радиации, зафиксированный на каждом из них.

В настоящее время в Киеве действуют 7 высокоточных пунктов наблюдений за состоянием атмосферного воздуха. Данные обновляются каждую минуту, поэтому устаревшей информации вы точно не получите.

Качество воздуха в Киеве

По данным сайта Accuweather, сейчас в столице наблюдается хорошее качество воздуха для большинства людей. Индекс качества воздуха равен 41. Однако если у человека заболевания дыхательных путей, то могут возникнуть кашель или затрудненное дыхание.

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