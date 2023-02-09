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В приложении "Киев Цифровой" теперь можно проверить количество радиации в воздухе

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Киев, Четверг 09 февраля 2023 13:39
В приложении "Киев Цифровой" теперь можно проверить количество радиации в воздухе В "Киев Цифровой" можно проверить количество радиации в воздухе (фото: Freepik)
Автор: Юлия Гаюк

Киевляне смогут проверить радиационный фон через мобильное приложение "Киев Цифровой". Для этого используют специальные датчики, устанавливаемые по городу.

Об этом сообщают в КГГА.

Как работает обновление

Для получения информации о радиационном фоне в столице необходимо обновить приложение и зайти в раздел мониторинга качества воздуха в левом верхнем углу экрана (AQI).

В небольшой рамке будут сообщать количество радиации в воздухе. Пользователь может просмотреть адреса установленных датчиков, а также уровень радиации, зафиксированный на каждом из них.

В настоящее время в Киеве действуют 7 высокоточных пунктов наблюдений за состоянием атмосферного воздуха. Данные обновляются каждую минуту, поэтому устаревшей информации вы точно не получите.

Качество воздуха в Киеве

По данным сайта Accuweather, сейчас в столице наблюдается хорошее качество воздуха для большинства людей. Индекс качества воздуха равен 41. Однако если у человека заболевания дыхательных путей, то могут возникнуть кашель или затрудненное дыхание.

В приложении &quot;Киев Цифровой&quot; теперь можно проверить количество радиации в воздухе

Скриншот

Раньше мы рассказывали, почему гулять на улице каждый день полезно для здоровья.

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Киев радиационная опасность