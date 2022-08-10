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Заставлять никто не будет: в Киеве родители смогут выбирать форму обучения для школьников

Фото: Как будут учиться дети в Киеве с 1 сентября (freepik.com)
Автор: Людмила Жукова

В Украине с 1 сентября заработают школы в регионах, где не идут боевые действия. В Киеве также родители сами смогут выбирать для своих чад формат обучения.

Об этом украинцам рассказали в КГГА.

Выбор можно будет сменить

Отмечается, что родители столичных школьников могут выбрать форму обучения своих детей и изменить выбор в течение учебного года .

Принуждать к той или иной форме обучения в Киеве никто не будет. Родители сами будут выбирать, как будет учиться ребенок: офлайн, онлайн или по индивидуальной форме. Сменить форму обучения ребенка можно и в течение учебного года.

Сколько школ заработает в Киеве

С 1 сентября в условиях военного положения готовятся 1252 образовательных учреждения. Большинство школ находятся в процессе избрания формата обучения. Их решения город ожидает в течение 10 дней.

Все городские программы, направленные на безопасность детей и преподавателей, включая обустройство укрытий и обеспечение пожарной безопасности, сохранены в полном объеме. Работы по этим программам продолжаются и будут завершены в срок.

К началу учебного года должны быть подготовлены абсолютно все образовательные учреждения Киева.

Подготовка к учебе и проблемы обучения в условиях войны

Сейчас органы власти на местах вместе с учебными заведениями работают над определением форм осуществления образовательного процесса в учебных заведениях. В частности, ведется работа по обустройству учредителями укрытий в школах, колледжах и вузах, проверке этих укрытий комиссиями.

Также в настоящее время родители выбирают для своих детей форму обучения - кто очную, кто дистанционную.

Тут важно учитывать, что не все ученики и педагоги вернулись или могут вернуться из-за границы или в пределах Украины к предыдущему месту жительства.

Напомним, ранее стало известно, как будут работать школы Киева с 1 сентября.

А также перед этим мы писали, как оформить в школу ребенка-переселенца.

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