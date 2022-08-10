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Змушувати ніхто не буде: у Києві батьки зможуть обирати форму навчання для школярів

Фото: як навчатимуться діти в Києві з 1 вересня (freepik.com)
Автор: Людмила Жукова

В Україні з 1 вересня запрацюють школи в регіонах, де не йдуть бойові дії. У Києві також батьки самі зможуть вибирати для своїх чад формат навчання.

Про це українцям розповіли у КМДА.

Вибір можна буде змінити

Відзначається, що батьки столичних школярів можуть вибрати форму навчання своїх дітей і змінити вибір протягом навчального року .

Примушувати до тієї чи іншої форми навчання в Києві ніхто не буде. Батьки самі обиратимуть, як навчатиметься дитина: офлайн, онлайн або за індивідуальною формою. Змінити форму навчання дитини можна і протягом навчального року.

Скільки шкіл запрацює в Києві

З 1 вересня в умовах воєнного стану готуються 1252 освітніх установи. Більшість шкіл знаходяться в процесі обрання формату навчання. Їх рішення місто очікує протягом 10 днів.

Всі міські програми, спрямовані на безпеку дітей і викладачів, включаючи облаштування укриттів і забезпечення пожежної безпеки, збережені в повному обсязі. Роботи за цими програмами тривають і будуть завершені в строк.

До початку навчального року повинні бути підготовлені абсолютно всі освітні установи Києва.

Підготовка до навчання та проблеми навчання в умовах війни

Зараз органи влади на місцях разом з навчальними закладами працюють над визначенням форм здійснення освітнього процесу в навчальних закладах. Зокрема, ведеться робота з облаштування засновниками укриттів у школах, коледжах і вузах, перевірки цих укриттів комісіями.

Також зараз батьки вибирають для своїх дітей форму навчання - хто очну, хто дистанційну.

Тут важливо враховувати, що не всі учні та педагоги повернулися або можуть повернутися з-за кордону або в межах України до попереднього місця проживання.

Нагадаємо, раніше стало відомо, як працюватимуть школи Києва з 1 вересня.

А також перед цим ми писали, як оформити в школу дитину-переселенця.

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