Как заставить орхидею обильно цвести: затраты - всего 1 гривна в месяц!
Стимулировать цвести вашу красавицу-орхидею можно очень простым и доступным каждому удобрением. Сделать его можно с помощью обычного картофеля.
Способ приготовления средства для экзотического цветка - читайте ниже в нашем материале.
Удобрение из картофеля
Возьмите половинку сырой картофелины. Порежьте на кусочки, отправьте в блендер (или измельчите другим способом), залейте литром воды. Перебейте до однородной консистенции. Процедите.
Полученным раствором опрыскивайте листья и корни орхидеи дважды в месяц.
Картофель содержит множество полезных веществ, которые помогают орхидее активно расти и пышно цвести.
Смотрите на видео, как правильно сделать удобрение:
Если считать, что картофель в Украине сейчас можно купить по 10 грн за кило, а одна средняя картофелина весит около 200 граммов, то половина клубня вам обойдется всего в 1 гривну. Количества удобрения вам хватит на месяц.
Заставить упрямую орхидею цвести можно другими радикальными способами
Например, оставить без полива, искупать корни в очень теплой воде, резко изменить температуру, или подсветить лампами. Подробно об этом вы можете узнать по ссылке здесь.
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