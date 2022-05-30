Куркума - не только специя, но и роскошный цветок: как вырастить его дома

Оказывается, куркума - это не только полезная желтая специя, которую вместо лекарства можно есть ложками. Еще это роскошный цветок с многими вариациями окрасов. Его можно вырастить на своем подоконнике из корешка или же купить уже готовый вазон в цветочном магазине.

Как выглядит цветок куркумы, и как его вырастить - читайте ниже в нашем материале.

На востоке специю куркуму добавляют повсюду, практически во все блюда, и даже алкогольные напитки. Производят ее из корня одноименного растения из семейства имбирных.

Главная ценность специи в куркумине - сильном фармакологически активном веществе с противовоспалительным, противоопухолевым, антимутационным, антибактериальным, противовирусным, антиоксидантным и другими эффектами.

Фото: Корень куркумы (facebook.com)

Вырастить из клубня или купить в горшке?

Выращивать куркуму можно как и ради клубней, так и ради красоты. Сейчас в Украине можно приобрести в специализированных онлайн и оффлайн магазинах клубни куркумы (от 50 до 150 грн в зависимости от сорта) и готовое цветущее растение в горшке (от 550 грн).

Фото: Куркума в природе (facebook.com)

Виды и сорта куркумы

Для приготовления приправ и специй используются несколько видов куркумы. Это куркума длинная (для специй), куркума ароматная (для кондитерского дела), куркума цедоария (для ликеров) и так далее.

Также в цветочных магазинов можно найти несколько видов красиво цветущей куркумы. Она отличается высотой и оттенком прицветников. Как утверждают продавцы, рост куркумы ограничен только размером горшка.

Цветки куркумы в горшках могут быть пурпурными, белыми, розовыми, и так далее. О пищевой ценности этих сортов судить трудно, поскольку каждый из них выведен исключительно как декоративное растение.

Как вырастить куркуму дома

Если вы хотите разводить куркуму, как пряность, купите корневище в супермаркете или на рынке. Онлайн-магазины также занимаются продажей клубней.

А для красоты можно купить уже готовое цветущее растение - тогда вы точно будете знать, что не покупаете "кота в мешке".

Фото: Виды декоративной куркумы (facebook.com)

Понадобится горшок или ящик, грунт, дренаж, удобрения и поддон

Поскольку корневище плоское и довольно крупное, горшки следует брать не менее 30-45 см в диаметре. Лучше всего, если посуда будет иметь вид плошки, чтобы корень рос вширь. Глубина горшка также не менее 30 см.

Дренаж можно использовать на ваш вкус - керамзит, мелкая галька, пенопласт. Главное - в горшке должно быть дренажное отверстие.

Возьмите легкий, питательный, слабокислый, неплотный грунт. Подойдет магазинная смесь "для цитрусовых".

Если вы планируете есть куркуму, не злоупотребляйте азотными удобрениями. Лишние нитраты вам ни к чему. Возьмите органическое удобрение. В процессе культивирования может понадобиться стимулятор роста - его можно купить в магазине.

Как вырастить куркуму из корневища

Если есть возможность выбрать корневище, обратите внимание на количество "глазков" (чем больше, тем лучше) и состояние куркумы. Корневище должно быть твердым, не вялым, без повреждений и сухих участков.

Разделите корневище острым ножом на несколько кусков (по два три глазка на каждом).

Затем можно: посыпать срезы активированным углем или вывалять корневище в древесной золе, после чего сразу посадить в горшок; замочить на сутки в растворе стимулятора роста, потом посыпать золой и поместить в грунт; завернуть корень в целлофановый пакет и ждать, пока почки проснутся (1-2 недели), после чего перенести его в горшок.

Кладите корневище в грунт горизонтально, чтобы все глазки смотрели вверх. Присыпьте сверху 2-3 см грунта.

Выращивание куркумы в доме

Она любит тепло (не ниже +20, лучше всего +24+26 градусов) и много света (без прямых лучей). Не любит сквозняки, влажность - высокая (около 65%). В жаркие дни и в отопительный сезон куркуму нужно опрыскивать ежедневно водой комнатной температуры.

Почва в горшке должна быть влажной, но не мокрой. В идеале полив лучше осуществлять через поддон.

Подкармливать нужно минеральными и органическими удобрениями в течение всего периода вегетации (активного роста).

Пересаживать куркуму нужно осенью при сборе урожая, когда растение уходит на зиму в покой. В ноябре корни можно выкопать, часть их собрать как урожай, остальные поместить во влажный песок и хранить в прохладном и темном месте с температурой примерно +12+15 градусов. В это время полив следует прекратить и возобновить его только как появятся новые ростки.