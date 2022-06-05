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Чайная ложка этого средства из холодильника заставит орхидею пышно зацвести

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Воскресенье 05 июня 2022 14:15
Чайная ложка этого средства из холодильника заставит орхидею пышно зацвести Фото: Как заставить орхидею цвести (freepik)
Автор: Светлана Мащенко

Орхидея - очень красивый цветок, который уже давно перестал быть экзотикой на наших подоконниках. Ценят ее за яркие цветы, но бывает так, что растение "упрямится" и не хочет выбрасывать стрелки с бутонами. Однако выход есть.

Как заставить цвести вашу орхидею - читайте в нашем материале ниже.

Помимо других хитростей помочь орхидее зацвести можно при помощи лимонной воды.

Благодаря регулярному использованию средства для полива орхидеи, цветы получают достаточно энергии для продолжительного цветения и активного роста.

Как приготовить раствор

Для приготовления возьмите немного лимона или лимонной кислоты.

В 1 л теплой воды размешайте 1 ч. л. лимонного сока. Если используется лимонная кислота, то достаточно 2 граммов

Подкормкой поливают орхидею под корень. Но перед этим грунт рекомендуется увлажнить обычной водой.

Как стимулировать цветение орхидеи другими способами

Резко смените температуру. Оптимально для цветка - от +18 до +25 градусов и около +16 в период покоя. Если устроить ей шок температур, она начнет цвести.

При достижении ночной температуры +16 градусов в темное время суток выносите орхидею на балкон и ставьте ближе к окну. Заносите ее в дом в дневное время. Днем орхидея будет нагреваться, вечером охлаждаться. И вскоре она начнет активно расти и выпустит цветоносы.

Добавьте орхидее света. В осенний период цветку недостаточно света, поэтому рекомендуется использовать искусственное освещение. Подойдут галогенные, люминесцентные лампы (до 40 Вт), а вот классические лампы накаливания могут навредить цветку. Светить нужно 14 часов в день.

Оставьте без полива. Увеличьте интервал между поливами в 2 раза (поливайте приблизительно раз в 10 дней) и не опрыскивайте. Исключите все способы подкормки и биостимуляции. Вернуться к обычному режиму полива можно при появлении первого цветоноса.

Окуните в теплую воду. Опустите горшок с растением в теплую воду (около 35 градусов) и оставьте на 10-20 минут. Повторяйте действия три дня подряд, а затем оставьте цветок без увлажнения. Такие условия похожи на прекращение сезона дождей в тропиках, что заставит растение выпустить стрелки-цветоносы.

Для растения с ослабленными корнями и привявшими листьями такой способ не подойдет.

Ранее мы писали, почему орхидею нельзя держать в спальне.

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