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Як змусити орхідею рясно цвісти: витрати - всього 1 гривня на місяць!

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Вівторок 07 червня 2022 17:15
Як змусити орхідею рясно цвісти: витрати - всього 1 гривня на місяць! Фото: Орхідея (pixabay)
Автор: Світлана Мащенко

Стимулювати цвісти вашу красуню-орхідею можна дуже простим і доступним кожному добривом. Зробити його можна за допомогою звичайної картоплі.

Спосіб приготування засобу для екзотичної квітки - читайте нижче в нашому матеріалі.

Добриво з картоплі

Візьміть половинку сирої картоплини. Поріжте на шматочки, відправте в блендер (чи подрібніть в інший спосіб), залийте літром води. Перебийте до однорідної консистенції. Процідіть.

Отриманим розчином обприскуйте листя і коріння орхідеї двічі на місяць.

Картопля містить безліч корисних речовин, які допомагають орхідеї активно рости і пишно цвісти.

Дивіться на відео, як правильно зробити добриво:

Якщо вважати, що картоплю в Україні зараз можна купити по 10 грн за кіло, а одна середня картоплина важить близько 200 грамів, то половина бульби вам обійдеться всього в 1 гривню. Кількості добрива вам вистачить на місяць.

Змусити вперту орхідею цвісти можна іншими радикальними способами

Наприклад, залишити без поливу, скупати коріння в дуже теплій воді, різко змінити температуру, чи присвітити лампами. Детально про це ви можете дізнатися за посиланням тут.

Раніше ми писали, як ще можна підживити орхідею, щоб вона пишно зацвіла.

Також повідомлялося, як вдома виростити куркуму. Виявилося, що це не лише спеція, а й розкішна рослина.

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