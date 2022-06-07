Як змусити орхідею рясно цвісти: витрати - всього 1 гривня на місяць!
Стимулювати цвісти вашу красуню-орхідею можна дуже простим і доступним кожному добривом. Зробити його можна за допомогою звичайної картоплі.
Спосіб приготування засобу для екзотичної квітки - читайте нижче в нашому матеріалі.
Добриво з картоплі
Візьміть половинку сирої картоплини. Поріжте на шматочки, відправте в блендер (чи подрібніть в інший спосіб), залийте літром води. Перебийте до однорідної консистенції. Процідіть.
Отриманим розчином обприскуйте листя і коріння орхідеї двічі на місяць.
Картопля містить безліч корисних речовин, які допомагають орхідеї активно рости і пишно цвісти.
Дивіться на відео, як правильно зробити добриво:
Якщо вважати, що картоплю в Україні зараз можна купити по 10 грн за кіло, а одна середня картоплина важить близько 200 грамів, то половина бульби вам обійдеться всього в 1 гривню. Кількості добрива вам вистачить на місяць.
Змусити вперту орхідею цвісти можна іншими радикальними способами
Наприклад, залишити без поливу, скупати коріння в дуже теплій воді, різко змінити температуру, чи присвітити лампами. Детально про це ви можете дізнатися за посиланням тут.
Раніше ми писали, як ще можна підживити орхідею, щоб вона пишно зацвіла.
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