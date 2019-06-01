Что заставило ее пойти на такой шаг? Ани Лорак разочаровала фанатов

Ани Лорак разочаровала фанатов своим внешним видом, опубликовав фото в соцсеть. Поклонники отметили, что ранее певица выглядела значительно лучше и выделялась среди остальных. Соответствующую запись певица разместила в Instagram.

Лорак продемонстрировала фотографии, на которых запечатлено, как она выходит из авто.

Ани Лорак: (фото: instagram.com/anilorak)

Фанаты неоднозначно отреагировали на снимки. Большинство склонилось к тому, что ранее исполнительница выглядела куда лучше:

Боже, до чего красивая была, а сейчас... На себя не похожа от этого ботокса.

Сделанное лицо прям по моде... Очень жаль... Лучше бы она отличалась от всех кукол.

Природа одарила такой красотой, а она её испортила безвозвратно... Теперь все плохо. Что заставило ее пойти на такой шаг?

Что с лицом?

Грустно наблюдать за такими изменениями...

Ранее Лорак в свадебном наряде шокировала сеть.

Напомним, стало известно, что Ани Лорак много лет была влюблена в известного футболиста, бывшего игрока киевского "Динамо".

К слову, недавно Ани Лорак сделала неоднозначное заявление и тем самым намекнула на беременность.