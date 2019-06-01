Что заставило ее пойти на такой шаг? Ани Лорак разочаровала фанатов

Ани Лорак опечалила поклонников
Ани Лорак разочаровала фанатов своим внешним видом, опубликовав фото в соцсеть. Поклонники отметили, что ранее певица выглядела значительно лучше и выделялась среди остальных. Соответствующую запись певица разместила в Instagram.
Лорак продемонстрировала фотографии, на которых запечатлено, как она выходит из авто.
Ани Лорак: (фото: instagram.com/anilorak)
Фанаты неоднозначно отреагировали на снимки. Большинство склонилось к тому, что ранее исполнительница выглядела куда лучше:
Ранее Лорак в свадебном наряде шокировала сеть.
Напомним, стало известно, что Ани Лорак много лет была влюблена в известного футболиста, бывшего игрока киевского "Динамо".
К слову, недавно Ани Лорак сделала неоднозначное заявление и тем самым намекнула на беременность.