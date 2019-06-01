Що змусило її піти на такий крок? Ані Лорак розчарувала фанатів

Ані Лорак засмутила прихильників
Ані Лорак розчарувала фанатів своїм зовнішнім виглядом, опублікувавши фото в соцмережі. Шанувальники відзначили, що раніше співачка виглядала значно краще і виділялася серед інших. Відповідний запис співачка розмістила в Instagram.
Лорак продемонструвала фотографії, на яких зображено, як вона виходить з авто.
Ані Лорак: (фото: instagram.com/anilorak)
Фанати неоднозначно відреагували на знімки. Більшість схилилися до того, що раніше виконавиця виглядала куди краще:
Раніше Лорак у весільному вбранні шокувала мережу.
Нагадаємо, стало відомо, що Ані Лорак багато років була закохана у відомого футболіста, колишнього гравця київського "Динамо".
До речі, нещодавно Ані Лорак зробила неоднозначну заяву і тим самим натякнула на вагітність.