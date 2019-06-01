Що змусило її піти на такий крок? Ані Лорак розчарувала фанатів

Ані Лорак (фото: instagram.com/anilorak)

Ані Лорак засмутила прихильників

Ані Лорак розчарувала фанатів своїм зовнішнім виглядом, опублікувавши фото в соцмережі. Шанувальники відзначили, що раніше співачка виглядала значно краще і виділялася серед інших. Відповідний запис співачка розмістила в Instagram.

Лорак продемонструвала фотографії, на яких зображено, як вона виходить з авто.

Ані Лорак: (фото: instagram.com/anilorak)

Фанати неоднозначно відреагували на знімки. Більшість схилилися до того, що раніше виконавиця виглядала куди краще:

Боже, до чого гарна була, а зараз... На себе не схожа від цього ботокса.

Зроблене обличчя прям по моді... Дуже шкода... Краще б вона відрізнялася від усіх ляльок.

Природа обдарувала такою красою, а вона її безповоротно зіпсувала... Тепер все погано. Що змусило її піти на такий крок?

Що з обличчям?

Сумно спостерігати за такими змінами...

Раніше Лорак у весільному вбранні шокувала мережу.

Нагадаємо, стало відомо, що Ані Лорак багато років була закохана у відомого футболіста, колишнього гравця київського "Динамо".

До речі, нещодавно Ані Лорак зробила неоднозначну заяву і тим самим натякнула на вагітність.