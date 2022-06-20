Застал их за омерзительным занятием: украинский медик взял в плен 8 оккупантов

Как медику удалось взять в плен оккупантов

Нашим защитникам привезли новую форму, они оставили ее и пошли на свои позиции. Когда медик вернулся к обмундированию - он увидел там восемь россиян. Они рылись в вещах. Он не растерялся и выстрелил в ногу одному из захватчиков, остальных взял в плен.

"Привезли ребятам новую форму. Некогда было разбираться, оставили на время на куче и разошлись по позициям. Потом медик вернулся что-то себе подобрать, а там уже орки роются в нашей форме", - рассказал Кочевенко.

Осторожно, на видео присутствует ненормативная лексика.