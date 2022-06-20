UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Застал их за омерзительным занятием: украинский медик взял в плен 8 оккупантов

Медик взял в плен российских оккупантов (коллаж РБК-Украина)
Автор: Людмила Жукова

Будучи на фронте украинский медик взял в плен восемь оккупантов, застав их за омерзительным занятием. Дело в том, что захватчики пытались украсть новую форму, которая пришла к украинским военным.

Об этом случае рассказал офицер 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады Юрий Кочевенко.

Как медику удалось взять в плен оккупантов

Нашим защитникам привезли новую форму, они оставили ее и пошли на свои позиции. Когда медик вернулся к обмундированию - он увидел там восемь россиян. Они рылись в вещах. Он не растерялся и выстрелил в ногу одному из захватчиков, остальных взял в плен.

"Привезли ребятам новую форму. Некогда было разбираться, оставили на время на куче и разошлись по позициям. Потом медик вернулся что-то себе подобрать, а там уже орки роются в нашей форме", - рассказал Кочевенко.

Осторожно, на видео присутствует ненормативная лексика.

Напомним, что оккупанты хотят как можно быстрее бежать с войны в Украине и вернуться в Россию. Однако их родители не совсем рады таким решениям сыновей и отговаривают их.

Также читайте, что украинские военные уничтожили два склада боеприпасов и много оккупантов на Востоке.

Читайте РБК-Украина в Google News
Вооруженные силы Украины