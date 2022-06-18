Украинские военные уничтожили два склада боеприпасов и много оккупантов на Востоке
Фото: ВСУ уничтожили 2 склада боеприпасов 87 оккупантов на востоке (Getty Images)
Вооруженные силы Украины уничтожили 87 российских военных и 2 склада с боеприпасами на востоке страны.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Оперативно-тактическую группировку "Восток".
Кроме этого, 18 июня украинские защитники уничтожили один танк противников, пять минометов и 52 АТТ.
Также военные уничтожили один беспилотник врагов и одну единицу специальной техники.
Отмечается, что ВСУ продолжают сдерживать агрессора в районе ответственности ОТУ "Восток".
Как сообщалось ранее, российские войска продвинулись под Северодонецком и ведут обстрелы почти по всей линии фронта.
Кроме того, военное руководство РФ перекинуло все резервы на захват населенных пунктов Луганской области.