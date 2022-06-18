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Украинские военные уничтожили два склада боеприпасов и много оккупантов на Востоке

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Украина, Суббота 18 июня 2022 22:17
Украинские военные уничтожили два склада боеприпасов и много оккупантов на Востоке Фото: ВСУ уничтожили 2 склада боеприпасов 87 оккупантов на востоке (Getty Images)
Автор: Елизавета Драбкина

Вооруженные силы Украины уничтожили 87 российских военных и 2 склада с боеприпасами на востоке страны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Оперативно-тактическую группировку "Восток".

Кроме этого, 18 июня украинские защитники уничтожили один танк противников, пять минометов и 52 АТТ.

Также военные уничтожили один беспилотник врагов и одну единицу специальной техники.

Отмечается, что ВСУ продолжают сдерживать агрессора в районе ответственности ОТУ "Восток".

Как сообщалось ранее, российские войска продвинулись под Северодонецком и ведут обстрелы почти по всей линии фронта.

Кроме того, военное руководство РФ перекинуло все резервы на захват населенных пунктов Луганской области.

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