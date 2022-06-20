Застав їх за огидним заняттям: український медик взяв у полон 8 окупантів

Як медику вдалося взяти в полон окупантів

Нашим захисникам привезли нову форму, вони залишили її і пішли на свої позиції. Коли медик повернувся до обмундирування - він побачив там вісім росіян. Вони рилися в речах. Він не розгубився і вистрілив в ногу одному із загарбників, інших взяв у полон.

"Привезли хлопцям нову форму. Ніколи було розбиратися, залишили на час на купі і розійшлися по позиціях. Потім медик повернувся щось собі підібрати, а там вже орки риються в нашій формі", - розповів Кочевенко.

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