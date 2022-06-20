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Застав їх за огидним заняттям: український медик взяв у полон 8 окупантів

Медик взяв у полон російських окупантів (колаж РБК-Україна)
Автор: Людмила Жукова

Будучи на фронті український медик взяв у полон вісім окупантів, заставши їх за огидним заняттям. Справа в тому, що загарбники намагалися вкрасти нову форму, яка прийшла до українських військових.

Про цей випадок розповів офіцер 95-ї окремої десантно-штурмової бригади Юрій Кочевенко.

Як медику вдалося взяти в полон окупантів

Нашим захисникам привезли нову форму, вони залишили її і пішли на свої позиції. Коли медик повернувся до обмундирування - він побачив там вісім росіян. Вони рилися в речах. Він не розгубився і вистрілив в ногу одному із загарбників, інших взяв у полон.

"Привезли хлопцям нову форму. Ніколи було розбиратися, залишили на час на купі і розійшлися по позиціях. Потім медик повернувся щось собі підібрати, а там вже орки риються в нашій формі", - розповів Кочевенко.

Обережно, на відео присутня ненормативна лексика.

Нагадаємо, що окупанти хочуть якнайшвидше втекти з війни в Україні і повернутися в Росію. Однак їхні батьки не зовсім раді таким рішенням синів і відмовляють їх.

Також читайте, що українські військові знищили два склади боєприпасів і багато окупантів на Сході.

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