Застав їх за огидним заняттям: український медик взяв у полон 8 окупантів

Будучи на фронті український медик взяв у полон вісім окупантів, заставши їх за огидним заняттям. Справа в тому, що загарбники намагалися вкрасти нову форму, яка прийшла до українських військових.
Про цей випадок розповів офіцер 95-ї окремої десантно-штурмової бригади Юрій Кочевенко.
Нашим захисникам привезли нову форму, вони залишили її і пішли на свої позиції. Коли медик повернувся до обмундирування - він побачив там вісім росіян. Вони рилися в речах. Він не розгубився і вистрілив в ногу одному із загарбників, інших взяв у полон.
"Привезли хлопцям нову форму. Ніколи було розбиратися, залишили на час на купі і розійшлися по позиціях. Потім медик повернувся щось собі підібрати, а там вже орки риються в нашій формі", - розповів Кочевенко.
Обережно, на відео присутня ненормативна лексика.
Нагадаємо, що окупанти хочуть якнайшвидше втекти з війни в Україні і повернутися в Росію. Однак їхні батьки не зовсім раді таким рішенням синів і відмовляють їх.
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