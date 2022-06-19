ru ua
Вс, 19 июня News Daily Lite Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Оккупанты ищут способы, как сбежать с войны и вернуться в Россию: перехват ГУР

Новина українською →
Украина, Воскресенье 19 июня 2022 14:45
Оккупанты ищут способы, как сбежать с войны и вернуться в Россию: перехват ГУР Фото: россияне ищут способы сбежать с войны (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Оккупанты хотят как можно быстрее бежать с войны в Украине и вернуться в Россию. Однако их родители не совсем рады таким решениям сыновей и отговаривают их.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Главное управление разведки Минобороны.

В очередном перехваченном разговоре российский солдат из Киргизии рассказал, что остается в Украине минимум на пол года. Прежние обещания о трехмесячном сроке выполнены не будут. Поэтому оккупант ищет другие способы, как вернуться домой.

"Я просто узнавал, как можно будет еще уволиться и мне сказали, возможно "за семейными", если надо "за уходом". Мне сказали, если справка будет, то можно будет тебя уволить. Чтобы меня освободили и домой отправили. Что родители в Киргизии находятся и что я один в семье, некому ухаживать", - сказал солдат.

Мать вояки агитирует сына подождать и не идти в отпуск, или после вернуться в Украину. Однако российский захватчик не намерен еще раз ехать в Украину.

"Нет, мам! Все. Не хочу после всего. У меня нет никакого желания", - отвечает он.

Напомним, пленный из так называемой "ЛНР" признался, что пошел воевать против Украины, чтобы избежать тюремного заключения.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война России против Украины
NEWS
Платежки за май задерживаются: "Нафтогаз" сделал важное предупреждение
Платежки за май задерживаются: "Нафтогаз" сделал важное предупреждение
DAILY
"За фото – пуля в лоб, без разборок". Истории из оккупированного Херсона
Анастасия Рокитнаспециально для РБК-Украина "За фото – пуля в лоб, без разборок". Истории из оккупированного Херсона