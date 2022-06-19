Оккупанты ищут способы, как сбежать с войны и вернуться в Россию: перехват ГУР

Оккупанты хотят как можно быстрее бежать с войны в Украине и вернуться в Россию. Однако их родители не совсем рады таким решениям сыновей и отговаривают их.

В очередном перехваченном разговоре российский солдат из Киргизии рассказал, что остается в Украине минимум на пол года. Прежние обещания о трехмесячном сроке выполнены не будут. Поэтому оккупант ищет другие способы, как вернуться домой.

"Я просто узнавал, как можно будет еще уволиться и мне сказали, возможно "за семейными", если надо "за уходом". Мне сказали, если справка будет, то можно будет тебя уволить. Чтобы меня освободили и домой отправили. Что родители в Киргизии находятся и что я один в семье, некому ухаживать", - сказал солдат.

Мать вояки агитирует сына подождать и не идти в отпуск, или после вернуться в Украину. Однако российский захватчик не намерен еще раз ехать в Украину.

"Нет, мам! Все. Не хочу после всего. У меня нет никакого желания", - отвечает он.