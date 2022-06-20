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Застал их за омерзительным занятием: украинский медик взял в плен 8 оккупантов

Новина українською →
Понедельник 20 июня 2022 11:11
Застал их за омерзительным занятием: украинский медик взял в плен 8 оккупантов Медик взял в плен российских оккупантов (коллаж РБК-Украина)
Автор: Людмила Жукова

Будучи на фронте украинский медик взял в плен восемь оккупантов, застав их за омерзительным занятием. Дело в том, что захватчики пытались украсть новую форму, которая пришла к украинским военным.

Об этом случае рассказал офицер 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады Юрий Кочевенко.

Как медику удалось взять в плен оккупантов

Нашим защитникам привезли новую форму, они оставили ее и пошли на свои позиции. Когда медик вернулся к обмундированию - он увидел там восемь россиян. Они рылись в вещах. Он не растерялся и выстрелил в ногу одному из захватчиков, остальных взял в плен.

"Привезли ребятам новую форму. Некогда было разбираться, оставили на время на куче и разошлись по позициям. Потом медик вернулся что-то себе подобрать, а там уже орки роются в нашей форме", - рассказал Кочевенко.

Осторожно, на видео присутствует ненормативная лексика.

Напомним, что оккупанты хотят как можно быстрее бежать с войны в Украине и вернуться в Россию. Однако их родители не совсем рады таким решениям сыновей и отговаривают их.

Также читайте, что украинские военные уничтожили два склада боеприпасов и много оккупантов на Востоке.

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