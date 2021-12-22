Как заснуть за 60 секунд: действенный лайфхак

Так, причины бессонницы разнообразны. В частности, на скорость засыпания и качество сна влияет экология и образ жизни.

Отмечается, если у вас бессонница, то поможет техника "4 - 7 - 8". Такой способ поможет расслабиться и быстрее заснуть.

Кроме того, этот метод дыхания сочетает в себе медитацию и визуализацию. Также при наличии астмы или заболеваний легких необходимо сперва проконсультироваться с врачом.

Выполните следующий цикл упражнений:

выдохните через рот, издав характерный свистящий звук;

закройте губы и тихо вдохните через нос;

далее посчитайте до 4 и задержите дыхание на 7 секунд;

выдохните (со свистящим звуком) в течение 8 секунд;

важно не слишком сосредотачиваться в конце каждого цикла;

выполните цикл за 4 полных вдоха.

Если одной техники недостаточно, то ее можно совмещать с другими методами, например: