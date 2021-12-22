Как заснуть за 60 секунд: действенный лайфхак

Рабочий график, домашние дела, просмотр сериалов до ночи – все это может повлиять на режим сна, который потом трудно нормализовать. Ситуация, когда спать хочешь, но не можешь заснуть расстраивает и может навредить здоровью.
Об этом пишет Healthline.
Так, причины бессонницы разнообразны. В частности, на скорость засыпания и качество сна влияет экология и образ жизни.
Отмечается, если у вас бессонница, то поможет техника "4 - 7 - 8". Такой способ поможет расслабиться и быстрее заснуть.
Кроме того, этот метод дыхания сочетает в себе медитацию и визуализацию. Также при наличии астмы или заболеваний легких необходимо сперва проконсультироваться с врачом.
Выполните следующий цикл упражнений:
Если одной техники недостаточно, то ее можно совмещать с другими методами, например:
Ранее мы сообщали, которые надо есть перед сном, чтобы выспаться.
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