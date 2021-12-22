Як заснути за 60 секунд: дієвий лайфхак

Робочий графік, хатні справи, перегляд серіалів до ночі – все це може вплинути на режим сну, який потім важко нормалізувати. Ситуація, коли спати хочеш, але не можеш заснути засмучує і може зашкодити здоров'ю.
Про це пише Healthline.
Так, причини безсоння різноманітні. Зокрема, на швидкість засинання та якість сну впливає екологія та спосіб життя.
Зазначається, якщо у вас безсоння, то допоможе техніка "4 - 7 - 8". Такий спосіб допоможе розслабитися та швидше заснути.
Окрім того, цей метод дихання поєднує в собі медитацію та візуалізацію. Також при наявності астми або захворювань легень необхідно спершу проконсультуватися з лікарем.
Виконайте наступний цикл вправ:
Якщо однієї техніки недостатньо, то її можна поєднувати з іншими методами, наприклад:
Раніше ми повідомляли, які треба їсти перед сном, щоб виспатися.
Також ми писали, як мало спати й висипатися.