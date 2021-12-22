RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Як заснути за 60 секунд: дієвий лайфхак

Автор: Тетяна Самарук

Робочий графік, хатні справи, перегляд серіалів до ночі – все це може вплинути на режим сну, який потім важко нормалізувати. Ситуація, коли спати хочеш, але не можеш заснути засмучує і може зашкодити здоров'ю.

Про це пише Healthline.

Так, причини безсоння різноманітні. Зокрема, на швидкість засинання та якість сну впливає екологія та спосіб життя.

Зазначається, якщо у вас безсоння, то допоможе техніка "4 - 7 - 8". Такий спосіб допоможе розслабитися та швидше заснути.

Окрім того, цей метод дихання поєднує в собі медитацію та візуалізацію. Також при наявності астми або захворювань легень необхідно спершу проконсультуватися з лікарем.

Виконайте наступний цикл вправ:

  • видихніть через рот, видавши характерний свистячий звук;
  • закрийте губи та тихо вдихніть через ніс;
  • далі порахуйте до 4 та затримайте подих на 7 секунд;
  • видихніть (зі свистячим звуком) протягом 8 секунд;
  • важливо не надто зосереджуватись в кінці кожного циклу;
  • виконайте цикл за 4 повні вдихи.

Якщо однієї техніки недостатньо, то її можна поєднувати з іншими методами, наприклад:

  • маска для сну;
  • білий шум;
  • релакс-музика;
  • ефірні олії;
  • йога перед сном;
  • звуки природи.

Раніше ми повідомляли, які треба їсти перед сном, щоб виспатися.

Також ми писали, як мало спати й висипатися.

Читайте РБК-Україна в Google News
сон