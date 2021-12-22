Як заснути за 60 секунд: дієвий лайфхак

Так, причини безсоння різноманітні. Зокрема, на швидкість засинання та якість сну впливає екологія та спосіб життя.

Зазначається, якщо у вас безсоння, то допоможе техніка "4 - 7 - 8". Такий спосіб допоможе розслабитися та швидше заснути.

Окрім того, цей метод дихання поєднує в собі медитацію та візуалізацію. Також при наявності астми або захворювань легень необхідно спершу проконсультуватися з лікарем.

Виконайте наступний цикл вправ:

видихніть через рот, видавши характерний свистячий звук;

закрийте губи та тихо вдихніть через ніс;

далі порахуйте до 4 та затримайте подих на 7 секунд;

видихніть (зі свистячим звуком) протягом 8 секунд;

важливо не надто зосереджуватись в кінці кожного циклу;

виконайте цикл за 4 повні вдихи.

Якщо однієї техніки недостатньо, то її можна поєднувати з іншими методами, наприклад: