Названы продукты, которые нужно есть перед сном, чтобы выспаться
У многих перед сном появляется особый аппетит. Неизвестно, с чем именно это связано, но иногда ну очень хочется съесть чего-нибудь вкусненького, а потом очень крепко заснуть. Однако это касается не всех продуктов.
Поэтому, какие продукты действительно полезны и разрешены на ночь, читайте в материале ниже.
Так, сон влияет на здоровье сильнее, чем хорошая физическая форма или тот факт, что вы не курите. К тому же недосып может грозить снижением иммунитета и возникновением серьезных заболеваний.
Важно, что продукты, которые мы едим, влияют на многие функции организма, в том числе и на сон.
Как рассказала врач-диетолог Елена Соломатина, некоторые продукты стоит включить в меню тем, кто имеет проблемы со сном. Также нужно обратить внимание на черешню и вишню, ведь эти ягоды содержат мелатонин.
В частности, при заморозке мелатонин в ягодах сохраняется. Поэтому можно покупать замороженную вишню и понемногу размораживать себе каждый вечер.
Кроме того, стоит выпивать стакан теплого молока перед сном. Все потому, что в кисломолочных продуктах содержится триптофан, который поможет быстрее заснуть и расслабиться.
Отмечается, если спать совсем не хочется, то можно съесть горсть орехов или немного зеленых овощей.
Ромашка прекрасно борется с бессонницей и снимает напряжение. Успокаивающее действие ромашкового чая объясняется высоким содержанием в цветах ромашки апигенина-вещества, положительно влияющего на нервную систему человека.
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