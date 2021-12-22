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Как заснуть за 60 секунд: действенный лайфхак

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Среда 22 декабря 2021 07:33
Как заснуть за 60 секунд: действенный лайфхак Как быстро заснуть (freepik)
Автор: Татьяна Самарук

Рабочий график, домашние дела, просмотр сериалов до ночи – все это может повлиять на режим сна, который потом трудно нормализовать. Ситуация, когда спать хочешь, но не можешь заснуть расстраивает и может навредить здоровью.

Об этом пишет Healthline.

Так, причины бессонницы разнообразны. В частности, на скорость засыпания и качество сна влияет экология и образ жизни.

Отмечается, если у вас бессонница, то поможет техника "4 - 7 - 8". Такой способ поможет расслабиться и быстрее заснуть.

Кроме того, этот метод дыхания сочетает в себе медитацию и визуализацию. Также при наличии астмы или заболеваний легких необходимо сперва проконсультироваться с врачом.

Выполните следующий цикл упражнений:

  • выдохните через рот, издав характерный свистящий звук;
  • закройте губы и тихо вдохните через нос;
  • далее посчитайте до 4 и задержите дыхание на 7 секунд;
  • выдохните (со свистящим звуком) в течение 8 секунд;
  • важно не слишком сосредотачиваться в конце каждого цикла;
  • выполните цикл за 4 полных вдоха.

Если одной техники недостаточно, то ее можно совмещать с другими методами, например:

  • маска для сна;
  • белый шум;
  • релакс-музыка;
  • эфирные масла;
  • йога перед сном;
  • звуки природы.

Ранее мы сообщали, которые надо есть перед сном, чтобы выспаться.

Также мы писали, как мало спать и высыпаться.

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