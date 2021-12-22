Как заснуть за 60 секунд: действенный лайфхак
Рабочий график, домашние дела, просмотр сериалов до ночи – все это может повлиять на режим сна, который потом трудно нормализовать. Ситуация, когда спать хочешь, но не можешь заснуть расстраивает и может навредить здоровью.
Об этом пишет Healthline.
Так, причины бессонницы разнообразны. В частности, на скорость засыпания и качество сна влияет экология и образ жизни.
Отмечается, если у вас бессонница, то поможет техника "4 - 7 - 8". Такой способ поможет расслабиться и быстрее заснуть.
Кроме того, этот метод дыхания сочетает в себе медитацию и визуализацию. Также при наличии астмы или заболеваний легких необходимо сперва проконсультироваться с врачом.
Выполните следующий цикл упражнений:
- выдохните через рот, издав характерный свистящий звук;
- закройте губы и тихо вдохните через нос;
- далее посчитайте до 4 и задержите дыхание на 7 секунд;
- выдохните (со свистящим звуком) в течение 8 секунд;
- важно не слишком сосредотачиваться в конце каждого цикла;
- выполните цикл за 4 полных вдоха.
Если одной техники недостаточно, то ее можно совмещать с другими методами, например:
- маска для сна;
- белый шум;
- релакс-музыка;
- эфирные масла;
- йога перед сном;
- звуки природы.
Ранее мы сообщали, которые надо есть перед сном, чтобы выспаться.
Также мы писали, как мало спать и высыпаться.