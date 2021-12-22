Як заснути за 60 секунд: дієвий лайфхак
Робочий графік, хатні справи, перегляд серіалів до ночі – все це може вплинути на режим сну, який потім важко нормалізувати. Ситуація, коли спати хочеш, але не можеш заснути засмучує і може зашкодити здоров'ю.
Про це пише Healthline.
Так, причини безсоння різноманітні. Зокрема, на швидкість засинання та якість сну впливає екологія та спосіб життя.
Зазначається, якщо у вас безсоння, то допоможе техніка "4 - 7 - 8". Такий спосіб допоможе розслабитися та швидше заснути.
Окрім того, цей метод дихання поєднує в собі медитацію та візуалізацію. Також при наявності астми або захворювань легень необхідно спершу проконсультуватися з лікарем.
Виконайте наступний цикл вправ:
- видихніть через рот, видавши характерний свистячий звук;
- закрийте губи та тихо вдихніть через ніс;
- далі порахуйте до 4 та затримайте подих на 7 секунд;
- видихніть (зі свистячим звуком) протягом 8 секунд;
- важливо не надто зосереджуватись в кінці кожного циклу;
- виконайте цикл за 4 повні вдихи.
Якщо однієї техніки недостатньо, то її можна поєднувати з іншими методами, наприклад:
- маска для сну;
- білий шум;
- релакс-музика;
- ефірні олії;
- йога перед сном;
- звуки природи.
Раніше ми повідомляли, які треба їсти перед сном, щоб виспатися.
Також ми писали, як мало спати й висипатися.