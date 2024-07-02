Зірка "Ліги сміху" і засновник мегапопулярного YouTube-шоу вступає до лав ЗСУ

За словами коміка, він відправиться у розпорядження військової частини вже 6 липня.

"Я поїхав у цей тур [Україною] для того, щоб просто перед тим, як мобілізуватися, кайфонути від України", - поділився Андрій.

Також гуморист додав, що найближчим часом він ймовірно не зможе створювати розважальний чи будь-який інший контент за браком часу.

Користувачі мережі ділилися під відео своїми враженнями від новини. Ось деякі з коментарів:

Можу тільки пишатись ним і дякувати йому

Повага, Андрію

Наше сонечко!

А що його дівчина говорить?

Зазначимо, що раніше Лузан розповідав, що після закону про мобілізацію та заборону на виїзд він переживав стрес.

Впоратися із цим коміку допомогло занурення в історичний контекст і досвід країн, які вже переживали подібне.

Андрій Лузан (фото:instagram.com/luzannnn)