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Зірка "Ліги сміху" і засновник мегапопулярного YouTube-шоу вступає до лав ЗСУ

Андрій Лузан (фото:instagram.com/luzannnn)
Автор: Катерина Зелінська

Один з засновників відомого гумористичного шоу і YouTube-каналу "Леви на джипі", зірка "Ліги сміху" і волонтер Андрій Лузан прийняв рішення мобілізуватися до лав Збройних сил Україна.

Про це пише РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на слова Лузана під час прямого ефіру на Twitch.

За словами коміка, він відправиться у розпорядження військової частини вже 6 липня. 

"Я поїхав у цей тур [Україною] для того, щоб просто перед тим, як мобілізуватися, кайфонути від України", - поділився Андрій. 

Також гуморист додав, що найближчим часом він ймовірно не зможе створювати розважальний чи будь-який інший контент за браком часу. 

 

Користувачі мережі ділилися під відео своїми враженнями від новини. Ось деякі з коментарів: 

  • Можу тільки пишатись ним і дякувати йому

  • Повага, Андрію

  • Наше сонечко!

  • А що його дівчина говорить?

Зазначимо, що раніше Лузан розповідав, що після закону про мобілізацію та заборону на виїзд він переживав стрес.

Впоратися із цим коміку допомогло занурення в історичний контекст і досвід країн, які вже переживали подібне.

Андрій Лузан (фото:instagram.com/luzannnn)

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