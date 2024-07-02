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Звезда "Ліги сміху" и основатель мегапопулярного YouTube-шоу вступает в ряды ВСУ

Андрей Лузан (фото:instagram.com/luzannnn)
Автор: Катерина Зелинская

Один из основателей известного юмористического шоу и YouTube-канала "Леви на джипі", звезда "Ліги сміху" и волонтер Андрей Лузан принял решение мобилизоваться в ряды Вооруженных сил Украины.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на слова Лузана во время прямого эфира на Twitch.

По словам комика, он отправится в распоряжение воинской части уже 6 июля. 

"Я поехал в этот тур [по Украине] для того, чтобы прямо перед тем, как мобилизоваться, кайфонуть от Украины", - поделился Андрей. 

Также юморист добавил, что в ближайшее время он вероятно не сможет создавать развлекательный или любой другой контент за неимением времени.

 

Пользователи делились под видео своими впечатлениями от новости. Вот некоторые из комментариев:

  • Это действительно правда? Или просто вырезано из контекста?

  • Могу только гордиться им и благодарить его

  • Уважение, Андрей

  • Наше солнышко!

  • Всегда знала, что он умный и достойный человек. 

Ранее Лузан рассказывал, что после закона о мобилизации и запрета на выезд он переживал стресс.

Справиться с этим комику помогло погружение в исторический контекст и опыт стран, которые уже пережили подобное.

Андрей Лузан (фото:instagram.com/luzannnn)

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