Засновник "Добробату" про відновлення Донбасу: "А є сенс його відбудовувати?"

Як зміниться Донбас після перемоги України

Насамперед за словами Ростислава, потрібно визначитися, чи є сенсу у відновленні сходу України.

"Скажу на елементарному прикладі Мар'їнки. Місто зруйноване на 95%. А є резон його відбудовувати? При всій повазі, я не маю нічого проти. Але ми повинні збудувати житло, дати людям комфортні умови. Можливо, це буде не в Мар'їнці, а в Харкові або Житомирі. Нам потрібно зрозуміти концепцію цього відновлення України 2.0", - пояснює він.

Діяч зазначає, що якщо будувати все там, де воно було зруйноване, то "біда нам і нашій економіці".

"Візьмімо Ізюм. До війни там проживало 50 тисяч людей, зараз - 10. Цих 40 тисяч повертати, щоб що? Добре, будуємо житло, даємо клич, люди приїжджають - а роботи немає, поля навкруги заміновані, не так далеко ворог. Що робити з цим містом?" - наводить він інший приклад.

Смірнов додає, що після війни відбудеться зонування підприємств. Це означає, що інвестори будуть рідше вкладатися у будівництво поблизу з кордоном РФ.

"Інвестор буде вкладатися в будівництво в Мар'їнці чи краще це зробити під Житомиром або десь на Закарпатті? Ми повинні розуміти, що якщо завтра війна завершиться, це не означає, що не може бути повтору через 10, 15, 20 років. Тому буде певне зонування по країні", - каже експерт.

Він також згадує про те, як змінилося місто Хіросіма після того, як на нього скинули атомну бомбу. За його словами, те, що колись було болем, може стати привабливою перевагою.

"У 2019 році це місто відвідали, здається, приблизно 7 000 000 людей. Це розвиток туризму. Багатьом людям цікаво в Чорнобиль поїхати та подібні місця. Я веду до того, що деякі місця будуть музеями просто неба", - вважає Ростислав.

Донецька та Луганська областей значно постраждали від дій окупантів (фото: Andrew Burton/Getty Images)

Навіщо окупанти зводять будинки в знищеному Маріуполі

У соціальних мережах можна натрапити на відео так званої "відбудови" Маріуполя росіянами. Вони прибирають наслідки своїх злочинів і нібито повертають вбите місто до життя.

На думку Ростислава, це всього лише частина їхньої внутрішньої пропаганди.

"Усе, що продукує РФ, це винятково для своєї внутрішньої аудиторії, для своєї біомаси. Тому що в цивілізованому світі це ніхто не сприймає. Росія не живе добробутом людей, і неї ніколи не буде цінності життя людей. Імперія живе експансіями. Інакше вони не розвиваються, лише методом "хлеба и зрелищ", - каже він.

Водночас експерт додає, що як би нам того не хотілося, в Україні та Росіє є спільне майбутнє, адже кордон нікуди не подівся.

"Нам у будь-якому випадку доведеться з ними комунікувати. Зараз це важко уявити та сприймати. Але запитали б ви бабусь і дідусів у 1945, чи будуть вони спілкуватися з німцями, вони б реагували так само. Тому що рани були надто свіжими", - розповідає Смірнов.

Проте зараз росіяни залишають в Україні лише горе та зруйновані життя.

Додамо, що "Добробат" - це добровольчий будівельний батальйон, який допомагає постраждалим у нагальному відновленні житла та об'єктів соціальної інфраструктури на деокупованих територіях.

"Добробат" зосереджується на первинній відбудові пошкоджених будівель. Першочергове завдання проєкту - швидке відновлення: перекриття зруйнованого даху, ремонт побитих вікон, підмурування пошкоджених стін.

Осередки волонтерського руху наразі є у Київській, Чернігівській, Сумській, Харківській, Миколаївській, Запорізькій та Херсонській областях.