Основатель "Добробата" о восстановлении Донбасса: "А есть ли смысл его восстанавливать?"

Как изменится Донбасс после победы Украины

В первую очередь, по словам Ростислава, нужно определиться, есть ли смысл в восстановлении востока Украины.

"Скажу на элементарном примере Марьинки. Город разрушен на 95%. А есть резон его восстанавливать? При всем уважении, я не имею ничего против. Но мы должны построить жилье, дать людям комфортные условия. Возможно, это будет не в Марьенке, а в Харькове или Житомире. Нам нужно понять концепцию этого восстановления Украины 2.0", - объясняет он.

Деятель отмечает, что если строить все там, где оно было разрушено, то "беда нам и нашей экономике".

"Возьмем Изюм. До войны там проживало 50 тысяч человек, сейчас - 10. Этих 40 тысяч возвращать, чтобы что? Хорошо, строим жилье, даем клич, люди приезжают - а работы нет, поля вокруг заминированы, не так далеко враг. Что делать с этим городом?" - приводит он другой пример.

Смирнов добавляет, что после войны произойдет зонирование предприятий. Это означает, что инвесторы будут реже вкладываться в строительство вблизи границы РФ.

"Инвестор будет вкладываться в строительство в Марьинке или лучше это сделать под Житомиром или где-нибудь на Закарпатье? Мы должны понимать, что если завтра война завершится, это не значит, что не может быть повтора через 10, 15, 20 лет. Поэтому будет определенное зонирование по стране", - говорит эксперт.

Он также упоминает о том, как изменился город Хиросима после того, как на него сбросили атомную бомбу. По его словам, то, что когда-то было болью, может стать привлекательным преимуществом.

"В 2019 году этот город посетили, кажется, примерно 7 000 000 человек. Это развитие туризма. Многим людям интересно в Чернобыль поехать и подобные места. Я веду к тому, что некоторые места будут музеями под открытым небом", - считает Ростислав.

Донецкая и Луганская области значительно пострадали от действий оккупантов (фото: Andrew Burton/Getty Images)

Зачем оккупанты строят дома в уничтоженном Мариуполе

В социальных сетях можно встретить видео так называемого "восстановления" Мариуполя россиянами. Они убирают последствия своих преступлений и якобы возвращают убитый город к жизни.

По мнению Ростислава, это всего лишь часть их внутренней пропаганды.

"Все, что производит РФ, это исключительно для своей внутренней аудитории, для своей биомассы. Потому что в цивилизованном мире это никто не воспринимает. Россия не живет благосостоянием людей, и у нее никогда не будет ценности жизни людей. Империя живет экспансиями. Иначе они не развиваются только методом "хлеба и зрелищ", - говорит он.

В то же время эксперт добавляет, что как бы нам этого ни хотелось, у Украины и России есть общее будущее, ведь граница никуда не делась.

"Нам в любом случае придется с ними общаться. Сейчас это трудно представить и воспринимать. Но спросили бы вы бабушек и дедушек в 1945, будут ли они общаться с немцами, они бы реагировали так же. Потому что раны были слишком свежими", - рассказывает Смирнов.

Однако сейчас россияне оставляют в Украине только горе и разрушенные жизни.

Добавим, что "Добробат" - это добровольческий строительный батальон, который помогает пострадавшим в восстановлении жилья и объектов социальной инфраструктуры на деоккупированных территориях.

"Добробат" сосредотачивается на первичном восстановлении поврежденных построек. Первоочередная задача проекта - быстрое восстановление: перекрытие разрушенной крыши, ремонт разбитых окон, фундамент поврежденных стен.

Очаги волонтерского движения находятся в Киевской, Черниговской, Сумской, Харьковской, Николаевской, Запорожской и Херсонской областях.