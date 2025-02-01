"Заслухано до дірок": FIЇNKA назвала 10 улюблених пісень

Співачка FIЇNKA, яка цього року потрапила в "десятку" фіналістів Національного відбору на Євробачення, розповіла, яку музику любить слухати. Виявилося, в її особистому топі чимало цікавих треків.
Ексклюзивно для РБК-Україна (проект Styler) Ірина Вихованець (справжнє ім'я FIЇNKA) поділилася список з 10 улюблених пісень.
Так, співачка розповіла, що дуже любить українську музику. І є пісні, які вона "заслухала до дірок".
В її особистий топ-10 потрапили наступні треки:
Нагадаємо, конкурсний трек співачки отримав назву "Культура". В інтерв'ю РБК-Україна FIЇNKA розповідала, що хоче донести важливий меседж своїй країні, а вже потім всьому світу.
"Хочу нагадати про те, що потрібно єднатися, триматися свого. В мене є важливе гасло: "Свій до свого по своє". Ці слова свого часу були гаслом українських націоналістів. І зараз це гасло про те, щоб українські бізнеси та люди єдналися для створення свого, для збереження традицій та культури", - пояснювала співачка, яка виступатиме в фіналі Нацвідбору під номером 7.
Раніше вже вийшло інтерв'ю Маші Кондратенко про Євробачення, реакцію на критику, Потапа і Настю, й про мемні пісні.
Також слухайте всі 10 пісень фіналістів Нацвідбору.