"Заслухано до дірок": FIЇNKA назвала 10 улюблених пісень

Що слухає FIЇNKA

Так, співачка розповіла, що дуже любить українську музику. І є пісні, які вона "заслухала до дірок".

В її особистий топ-10 потрапили наступні треки:

Океан Ельзи - "Сьогодні"

Карна - "Моя мила"

Андрій "Нічлава" - "Вставай, Сонце!"

Jerry Heil - "СНІГ"

ROXOLANA - "Мистецтво"

KLER x alyona alyona - "Тільки в твоїх обіймах"

KALUSH feat. alyona alyona - "Гори"

Тартак feat. Катя Chilly - "Понад Хмарами"

Скрябін - "Квінти"

Христина Соловій - "Камертон"

Про що пісня FIЇNKA для Нацвідбору

Нагадаємо, конкурсний трек співачки отримав назву "Культура". В інтерв'ю РБК-Україна FIЇNKA розповідала, що хоче донести важливий меседж своїй країні, а вже потім всьому світу.

"Хочу нагадати про те, що потрібно єднатися, триматися свого. В мене є важливе гасло: "Свій до свого по своє". Ці слова свого часу були гаслом українських націоналістів. І зараз це гасло про те, щоб українські бізнеси та люди єдналися для створення свого, для збереження традицій та культури", - пояснювала співачка, яка виступатиме в фіналі Нацвідбору під номером 7.