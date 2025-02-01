"Заслушано до дыр": FIЇNKA назвала 10 любимых песен

Что слушает FIЇNKA

Так, певица рассказала, что очень любит украинскую музыку. И есть песни, которые она "заслушала до дыр".

В ее личный топ-10 попали следующие треки:

Океан Эльзы - "Сьогодні"

Карна - "Моя мила"

Андрей "Нічлава" - "Вставай, Сонце!"

Jerry Heil - "СНІГ"

ROXOLANA - Мистецтво"

KLER x alyona alyona - "Тільки в твоїх обіймах"

KALUSH feat. alyona alyona - "Гори"

Тартак feat. Катя Chilly - "Понад Хмарами"

Скрябин - "Квінти"

Христина Соловий - "Камертон"

О чем песня FIЇNKA для Нацотбора

Напомним, конкурсный трек певицы получил название "Культура". В интервью РБК-Украина FIЇNKA рассказывала, что хочет донести важный месседж своей стране, а уже потом всему миру.

"Хочу напомнить о том, что нужно объединяться, держаться своего. У меня есть важный лозунг: ""Свій до свого по своє". Эти слова в свое время были лозунгом украинских националистов. И сейчас это лозунг о том, чтобы украинские бизнесы и люди объединились для создания своего, для сохранения традиций и культуры", - объясняла певица, которая будет выступать в финале Нацотбора под номером 7.