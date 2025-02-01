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"Заслушано до дыр": FIЇNKA назвала 10 любимых песен

Суббота 01 февраля 2025 14:29
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"Заслушано до дыр": FIЇNKA назвала 10 любимых песен FIЇNKA (фото предоставлено певицей)
Автор: Полина Иваненко

Певица FIЇNKA, которая в этом году попала в "десятку" финалистов Национального отбора на Евровидение, рассказала, какую музыку любит слушать. Оказалось, в ее личном топе немало интересных треков.

Эксклюзивно для РБК-Украина (проект Styler) Ирина Выхованец (настоящее имя FIЇNKA) поделилась список из 10 любимых песен.

Что слушает FIЇNKA

Так, певица рассказала, что очень любит украинскую музыку. И есть песни, которые она "заслушала до дыр".

В ее личный топ-10 попали следующие треки:

  • Океан Эльзы - "Сьогодні"
  • Карна - "Моя мила"
  • Андрей "Нічлава" - "Вставай, Сонце!"
  • Jerry Heil - "СНІГ"
  • ROXOLANA - Мистецтво"
  • KLER x alyona alyona - "Тільки в твоїх обіймах"
  • KALUSH feat. alyona alyona - "Гори"
  • Тартак feat. Катя Chilly - "Понад Хмарами"
  • Скрябин - "Квінти"
  • Христина Соловий - "Камертон"

О чем песня FIЇNKA для Нацотбора

Напомним, конкурсный трек певицы получил название "Культура". В интервью РБК-Украина FIЇNKA рассказывала, что хочет донести важный месседж своей стране, а уже потом всему миру.

"Хочу напомнить о том, что нужно объединяться, держаться своего. У меня есть важный лозунг: ""Свій до свого по своє". Эти слова в свое время были лозунгом украинских националистов. И сейчас это лозунг о том, чтобы украинские бизнесы и люди объединились для создания своего, для сохранения традиций и культуры", - объясняла певица, которая будет выступать в финале Нацотбора под номером 7.

Ранее уже вышло интервью Маши Кондратенко о Евровидении, реакции на критику, Потапе и Насте, и о мемных песнях.

Также слушайте все 10 песен финалистов Нацотбора.

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