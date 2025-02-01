"Заслушано до дыр": FIЇNKA назвала 10 любимых песен
Певица FIЇNKA, которая в этом году попала в "десятку" финалистов Национального отбора на Евровидение, рассказала, какую музыку любит слушать. Оказалось, в ее личном топе немало интересных треков.
Эксклюзивно для РБК-Украина (проект Styler) Ирина Выхованец (настоящее имя FIЇNKA) поделилась список из 10 любимых песен.
Что слушает FIЇNKA
Так, певица рассказала, что очень любит украинскую музыку. И есть песни, которые она "заслушала до дыр".
В ее личный топ-10 попали следующие треки:
- Океан Эльзы - "Сьогодні"
- Карна - "Моя мила"
- Андрей "Нічлава" - "Вставай, Сонце!"
- Jerry Heil - "СНІГ"
- ROXOLANA - Мистецтво"
- KLER x alyona alyona - "Тільки в твоїх обіймах"
- KALUSH feat. alyona alyona - "Гори"
- Тартак feat. Катя Chilly - "Понад Хмарами"
- Скрябин - "Квінти"
- Христина Соловий - "Камертон"
О чем песня FIЇNKA для Нацотбора
Напомним, конкурсный трек певицы получил название "Культура". В интервью РБК-Украина FIЇNKA рассказывала, что хочет донести важный месседж своей стране, а уже потом всему миру.
"Хочу напомнить о том, что нужно объединяться, держаться своего. У меня есть важный лозунг: ""Свій до свого по своє". Эти слова в свое время были лозунгом украинских националистов. И сейчас это лозунг о том, чтобы украинские бизнесы и люди объединились для создания своего, для сохранения традиций и культуры", - объясняла певица, которая будет выступать в финале Нацотбора под номером 7.
Ранее уже вышло интервью Маши Кондратенко о Евровидении, реакции на критику, Потапе и Насте, и о мемных песнях.
Также слушайте все 10 песен финалистов Нацотбора.