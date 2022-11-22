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Заскочили на гарячому: соліста Red Hot Chili Peppers помітили на побаченні з українкою (фото)

Ентоні Кідіс на побаченні з Мариною Мазепою (фото: obozrevatel.com)
Автор: Юлія Гаюк

Нещодавно американські папараці заскочили соліста відомого гурту Red Hot Chili Peppers помітили на побаченні з українською акторкою Мариною Мазепою.

Відомо, що дівчина молодша за обранця на 35 років.

Про це повідомляють на сайті Daily Mail.

60-річний співак Red Hot Chili Peppers був із 25-річною Мариною Мазепою, яка відома своєю участю в шоу "Америка має талант". Їх помітили за обідом у ресторані.

Ентоні Кідіс і Марина Мазепа (фото: instagram.com/redhotchilipeppersfc_ig)

Цікаво, що Ентоні завжди звертав увагу на молодших дівчат. Наприклад, у нього були стосунки з австралійською моделюю, молодшою на 32 роки. Також артист має 14-річного сина від колишньої дружини.

Хто така Марина Мазепа?

Марина Мазепа українка родом із Конотопу, яка прославилася в Штатах своїм виступом на шоу "Америка має талант" у Лос-Анджелесі. Тоді вона буквально захопила увагу глядачів своєю пластикою та відчуттям руху.

Після небаченого успіху її помітив продюсер і затвердив на роль у його фільмі "Нечестивий". Так Марина знялася в ще кількох голлівудських фільмах і неодноразово з'являлася на американському телебаченні.

Зірка Голлівуду Марина Мазепа (фото: instagram.com/marina_mazepa)

До речі, раніше ми показували емоційне відео від Марини Мазепи про події в Україні.

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