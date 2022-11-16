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Зірка Голівуду Марина Мазепа показала світу, що переживають українці під час війни: емоційне відео

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Середа 16 листопада 2022 16:33
Зірка Голівуду Марина Мазепа показала світу, що переживають українці під час війни: емоційне відео Марина Мазепа показала, що переживають українсьці під час війни (колаж РБК-Україна)
Автор: Тетяна Самарук

Голлівудська актриса Марина Мазепа, яка родом із міста Конотоп Сумської області, емоційно відреагувала на чергову масову ракетну атаку Росії по Україні, яка відбулась 15 листопада.

Відео вона опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

Ролик менше ніж за добу зібрав понад 83 тисячі переглядів та близько 140 коментарів із підтримкою України.

"Проживаючи емоції кожної української душі, зляканої та втраченої в цей момент", - підписала ролик Мазепа.

На чорно-білому відео зірка кричить та ридає.

У коментарях шанувальники написали теплі слова підтримки українському народові. Також українці розповідали, що їм доводиться кожного дня переживати через постійні обстріли Росії.

  • Ми всі в цьому відео. Але любов і світло переможуть, незважаючи ні на що!;
  • Я з вами! Вся Америка підтримує вас;
  • Вчора був дуже важкий день. Зараз немає сил тримати в собі;
  • На Конотоп три ракети летіли. Я гуляла з дитиною у візочку, як ППО майже над головою збило;
  • Україна обов'язково переможе;
  • Я не живу в Україні 12 років, але плачу кожен день.

Раніше голівудська актриса Міла Куніс зі сльозами розповіла про реакцію доньки на те, що вона наполовину українка.

Також ми писали, що Стівен Кінг публічно підтримав Україну.

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