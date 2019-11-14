ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Зашла в школу и сорвала с первоклассницы цепочку: детали ЧП в Киеве (фото)

STYLERПроисшествия    14.11.2019 - 16:15
Зашла в школу и сорвала с первоклассницы цепочку: детали ЧП в Киеве (фото)
В Киеве в школе обокрали ребенка (коллаж: РБК-Украина)

В школе Киева совершили дерзкое преступление

В школе Киева произошел вопиющий инцидент. Женщина зашла на территорию учебного заведения и сорвала золотую цепочку с шеи первоклассницы, после чего сбежала. Об этом сообщает пресс-служба столичной полиции.

Инцидент произошел на улице Гната Юры (Святошинский район). Правоохранители после просмотра камер видеонаблюдения опознали воровку и задержали ее.

На записи с камер видно, что воровка зашла в помещение школы, подошла сзади к 6-летнему ребенку, сорвала с ее шеи золотое украшение и убежала.

35-летняя женщина уже была ранее судима за кражи и мошенничества.

Зашла в школу и сорвала с первоклассницы цепочку: детали ЧП в Киеве (фото)

В Киеве в школе обокрали ребенка (фото: kyiv.npu.gov.ua)

Правоохранители открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 186 УК Украины (Грабеж). За содеянное, учитывая, что женщина была ранее судима за аналогичные преступления, ей грозит до шести лет лишения свободы.

Суд в скором времени должен избрать подозреваемой меру пресечения.

Ранее мы писали, что в Николаеве школьник принес в учебное заведение пистолет и выстрелил в одноклассника.

Ограбил за пять часов почти сотню домов под Киевом: "супервор" попал на камеры Елена Зеленская поделилась "школьными" фото
Новости Украины школакража
Lite
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь