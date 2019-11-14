Зашла в школу и сорвала с первоклассницы цепочку: детали ЧП в Киеве (фото)

В школе Киева совершили дерзкое преступление
В школе Киева произошел вопиющий инцидент. Женщина зашла на территорию учебного заведения и сорвала золотую цепочку с шеи первоклассницы, после чего сбежала. Об этом сообщает пресс-служба столичной полиции.
Инцидент произошел на улице Гната Юры (Святошинский район). Правоохранители после просмотра камер видеонаблюдения опознали воровку и задержали ее.
На записи с камер видно, что воровка зашла в помещение школы, подошла сзади к 6-летнему ребенку, сорвала с ее шеи золотое украшение и убежала.
35-летняя женщина уже была ранее судима за кражи и мошенничества.
В Киеве в школе обокрали ребенка (фото: kyiv.npu.gov.ua)
Правоохранители открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 186 УК Украины (Грабеж). За содеянное, учитывая, что женщина была ранее судима за аналогичные преступления, ей грозит до шести лет лишения свободы.
Суд в скором времени должен избрать подозреваемой меру пресечения.
Ранее мы писали, что в Николаеве школьник принес в учебное заведение пистолет и выстрелил в одноклассника.