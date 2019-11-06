В Киеве школьник бросил гранату в классе и снял это на видео

В школе на Троещине школьник решил напугать одноклассников гранатой
В Киеве в одной из школ, расположенных на Троещине, школьник бросил гранату на пол прямо в классе. Более того, сам же подросток снимал свое деяние на видео.
Как сообщает "Киев Оперативный" на своей Facebook-странице, граната, к счастью, оказалась учебной. Поэтому никто из школьников не пострадал.
"В одной из киевских школ на Троещине ученику стало скучно на уроке и он бросил на пол учебную гранату. Все это действо он сам же и снял на мобильный телефон. К счастью, панику никто не поднимал, но родителей в школу явно пригласят", - говорится в сообщении.
На видео видно, как ученик сначала крутит взрывчатый боеприпас в руках, а потом намеренно бросает его на пол. При этом парень выкрикивает: "Лягай!" Возможно, инцидент произошел на уроке "Захист Вітчизни".
В одной из киевских школ на Троещине ученику стало скучно на уроке и он бросил на пол учебную гранату. Всё это действо он сам же и снял на мобильный телефон. К счастью, панику никто не поднимал, но родителей в школу явно пригласят.Опубліковано Киев Оперативный Середа, 6 листопада 2019 р.
Школьник бросил гранату в классе
Пользователей сети разозлила выходка малолетнего ученика.
Скриншот комментариев (facebook.com/KyivOperativ)
Скриншот комментариев (facebook.com/KyivOperativ)