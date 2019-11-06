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В Киеве школьник бросил гранату в классе и снял это на видео

STYLERЖизнь    06.11.2019 - 15:07
В Киеве школьник бросил гранату в классе и снял это на видео
В Киеве школьник бросил гранату в классе (коллаж РБК-Украина)

В школе на Троещине школьник решил напугать одноклассников гранатой

В Киеве в одной из школ, расположенных на Троещине, школьник бросил гранату на пол прямо в классе. Более того, сам же подросток снимал свое деяние на видео.

Как сообщает "Киев Оперативный" на своей Facebook-странице, граната, к счастью, оказалась учебной. Поэтому никто из школьников не пострадал.

"В одной из киевских школ на Троещине ученику стало скучно на уроке и он бросил на пол учебную гранату. Все это действо он сам же и снял на мобильный телефон. К счастью, панику никто не поднимал, но родителей в школу явно пригласят", - говорится в сообщении.

На видео видно, как ученик сначала крутит взрывчатый боеприпас в руках, а потом намеренно бросает его на пол. При этом парень выкрикивает: "Лягай!" Возможно, инцидент произошел на уроке "Захист Вітчизни".

В одной из киевских школ на Троещине ученику стало скучно на уроке и он бросил на пол учебную гранату. Всё это действо он сам же и снял на мобильный телефон. К счастью, панику никто не поднимал, но родителей в школу явно пригласят.

Опубліковано Киев Оперативный Середа, 6 листопада 2019 р.

Школьник бросил гранату в классе

Пользователей сети разозлила выходка малолетнего ученика.

  • Мальчик явно не дружит с головой. Нечем устанавливать причинно-следственные связи. Мама! Ау! Бегом к психиатру!
  • Якщо б це було до 14 року, то виглядало б, як дитячі пустощі. Ми в юності після ДПЮ також тримали в карманах самозроблені муляжі гранат. Але сьогодні ці пустощі недоречні і можуть призвести до паніки....І це в першу чергу провина батьків, які повинні роз'яснити дитині, що такі пустощі сьогодні, коли йде війна, можуть призвести до сліз і розкаяння з викликом в поліцію.
  • Надо ж родителям такого "дурика" воспитать во время войны...

В Киеве школьник бросил гранату в классе и снял это на видео

Скриншот комментариев (facebook.com/KyivOperativ)

В Киеве школьник бросил гранату в классе и снял это на видео

Скриншот комментариев (facebook.com/KyivOperativ)

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