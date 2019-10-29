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В киевском кафе засекли наглого вора: видео со схемой обмана

STYLERПроисшествия    29.10.2019 - 09:12
В киевском кафе засекли наглого вора: видео со схемой обмана
В Киеве в кафе засекли вора (коллаж: РБК-Украина)

Вор в кафе Киева умело сработал, обворовав девушку на круглую сумму

В одном из киевских кафе на Троещине засекли наглого мошенника, который обманом завладел деньгами доверчивой баристы. В сети Facebook опубликовали видео с камеры наблюдения, на котором видно, по какой схеме работает преступник.

Инцидент произошел на улице Драйзера, 8, на Троещине. Мужчина с явным кавказским акцентом заказал кофе, дав девушке купюру 500 гривен. Стоит отметить, что бариста заподозрила неладное, проверив купюру на свет.

Далее мошенник заговаривает зубы, спрашивая можно ли купить на развес кофе и чай. И незаметно, "способом залома" забирает обратно две купюры по 200 гривен, возвращая девушке сдачу в мелких купюрах. Потом говорит, что передумал брать кофе и забирает свои 500 гривен.

Просит завернуть 20 шоколадных пирожных и уходит, обещая вскоре вернуться за покупками.

На странице Киев Оперативный просят опознать и разыскать наглого вора, который нажился на доброте услужливой баристы.

Увага! #Розшук! Професійний ворюга - прийшов у кав‘ярню на Драйзера, 8. Замовив каву. Дав 500 грн. Дівчина дає йому решту. Він бере решту у руки, «заговорює зуби». Відшліфованим рухом ховає 2 купюри по 200 грн, типу повертає решту і каже, що передумав брати каву. Забирає свої 500 гривень, крадені 400 і йде, кажучи «підготуйте і заверніть шоколадних тістечок, пізніше повернуся».

Опубліковано Киев Оперативный Понеділок, 28 жовтня 2019 р.

В Киеве в кафе засекли вора (видео: facebook.com/KyivOperativ)

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