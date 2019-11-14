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Зайшла в школу і зірвала з першокласниці ланцюжок: деталі НП в Києві (фото)

STYLERПодії    14.11.2019 - 16:15
Зайшла в школу і зірвала з першокласниці ланцюжок: деталі НП в Києві (фото)
У Києві в школі обікрали дитину (колаж: РБК-Україна)

У школі Києва вчинили зухвалий злочин

У школі Києва стався кричущий інцидент. Жінка зайшла на територію навчального закладу і зірвала золотий ланцюжок з шиї першокласниці, після чого втекла. Про це повідомляє прес-служба столичної поліції.

Інцидент стався на вулиці Гната Юри (Святошинський район). Правоохоронці після перегляду камер відеоспостереження впізнали злодійку і затримали її.

На запису з камер видно, що крадійка зайшла до приміщення школи, підійшла ззаду до 6-річної дитини, зірвала з її шиї золоту прикрасу і втекла.

35-річна жінка вже була раніше судима за крадіжки та шахрайства.

Зайшла в школу і зірвала з першокласниці ланцюжок: деталі НП в Києві (фото)

У Києві в школі обікрали дитину (фото: kyiv.npu.gov.ua)

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 186 КК України (Грабіж). За скоєне, враховуючи, що жінка була раніше судима за аналогічні злочини, їй загрожує до шести років позбавлення волі.

Суд незабаром повинен обрати підозрюваній запобіжний захід.

Раніше ми писали, що в Миколаєві школяр приніс в навчальний заклад пістолет і вистрілив в однокласника.

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