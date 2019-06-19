Зашла домой на обед и спасла человека: история и фото отважной полицейской

Полицейская из Казанковского отдела в Николаевской области спасла своего соседа от самоубийства. Трагедия едва не случилась в воскресенье, 16 июня, пишут "Факты".

Сообщается, что майор полиции Наталья Перетяченко, которая работает инспектором кадрового назначения в райцентре Казанка, была в этот день на суточном дежурстве.

Место работы правоохранителя находится недалеко от ее дома, поэтому Наталья отпросилась у начальства, чтобы сходить на обед.

Когда майор полиции зашла домой она увидела в окно мужчину, который висел в петле в беседке в соседнем дворе. Наталья мгновенно сориентировалась, выбежала во двор, прихватив с собой нож, и перерезала веревку.

Полицейская спасла мужчину от самоубийства под Николаевом (Наталья Перетяченко, фото: fakty.ua)

На помощь полицейской подоспела соседка, женщины вызвали скорую. 56-летний мужчина выжил и в больнице рассказал, что решил свести счеты с жизнью после ссоры с женой.

Наталья говорит, что в этот день сомневалась, идти ей домой на обед или нет.

"Да, я рада, что по стечению обстоятельств удалось спасти жизнь человека. Не зря работаю в правоохранительных органах уже 18 лет", - подытожила Наталья Перетяченко.

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