Зайшла додому на обід і врятувала людину: історія і фото відважної поліцейської

Поліцейська з Казанківського відділу у Миколаївській області врятувала свого сусіда від самогубства. Трагедія ледь не трапилася у неділю, 16 червня, пишуть "Факти".

Повідомляється, що майор поліції Наталія Перетяченко, яка працює інспектором кадрового призначення в райцентрі Казанка, була у цей день на добовому чергуванні.

Місце роботи правоохоронця знаходиться недалеко від її дому, тому Наталія відпросилася у начальства, щоб сходити на обід.

Коли майор поліції зайшла додому вона побачила у вікно чоловіка, який висів у зашморгу в альтанці в сусідньому дворі. Наталія миттєво зорієнтувалась, вибігла у двір, прихопивши з собою ножа, і перерізала мотузку.

Поліцейська врятувала чоловіка від самогубства під Миколаєвом (Наталія Перетяченко, фото: fakty.ua)

На допомогу поліцейській прийшла сусідка, жінки викликали швидку. 56-річний чоловік вижив і в лікарні розповів, що вирішив звести рахунки з життям після сварки з дружиною.

Наталія каже, що в цей день сумнівалася, йти їй додому на обід чи ні.

"Так, я рада, що за збігом обставин вдалося врятувати життя людини. Не дарма працюю в правоохоронних органах вже 18 років", - підсумувала Наталія Перетяченко.

До речі, українець Андрій Сировацький розповів, як рятував людей у масштабній ДТП в Польщі. Його нагородили і пообіцяли надати громадянство.

Також ми писали про те, що безлапий пес по кличці Леся працює з дітьми в реабілітаційному центрі і допомагає особливим діткам налагоджувати контакт з соціумом.