Научила улыбаться: история дружбы особенной девочки с особенной собакой (видео)

Собака без лап научила особенную девочку улыбаться (коллаж)

Девочка начала идти на контакт с людьми после занятий с собакой

Собака Леся научила особенную девочку улыбаться. Безлапый пес по кличке Леся попал в детский реабилитационный центр в Полтаве, где воспитываются дети с различными заболеваниями. Об этом сообщает ТСН.

Пятилетняя Влада очень долго не говорила и никогда не улыбалась. У девочки задержка речевого развития и любимым занятием в центре для нее является игра с беспородной Лесей.

Собака без лап научила особенную девочку улыбаться (скрин: YouTube/ТСН)

Леся восемь месяцев назад попала под машину, задние лапы пришлось ампутировать, у нее сломан позвоночник и животное передвигается на специальной тележке.

После занятий с Лесей маленькая Влада начала идти на контакт с людьми.

Собака без лап научила особенную девочку улыбаться (скрин: YouTube/ТСН)

"После первых занятий Влады и Леси девочка начала проявлять эмоции. Первую улыбку она подарила воспитателям, именно когда занималась с собакой", - говорится в сюжете.

Собака без лап научила особенную девочку улыбаться (скрин: YouTube/ТСН)

Мама девочки надеется, что дружба с собакой поможет девочке адаптироваться к жизни, пойти в обычную школу и в будущем иметь возможность заботиться о собственной собаке.

Собака без лап научила особенную девочку улыбаться (видео: YouTube/ТСН)

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