Зашел слишком далеко: племянник Маркл опозорил герцогиню (фото)

Племянник Меган Маркл оскандалился из-за непристойных снимков (Фото: коллаж РБК-Украина)

Племянник герцогини Сассекской Меган Маркл снова "отличился"

Племянник Меган Маркл по папиной линии Томас Дули снова попал в громкий скандал - в сеть попали фото 28-летнего парня в автомобиле в голом виде и с красным лицом, вероятно от употребления наркотиков. Об этом передает The Daily Mail.

Томас на переднем сиденье своего грузовика с сигаретой в руке и совсем без одежды был снят в разгар предполагаемой выпивки. Отмечается, что кадры демонстрируют масштабы его проблем с наркотиками, к которым он пристрастился после расставания в декабре прошлого года со своим бойфрендом-геем.

По словам бывшего возлюбленного племянника Маркл Мартина Зепеты, Дули зашел так далеко, что ему грозит смерть от передозировки наркотиков. Также он утверждал, что был свидетелем того, как Томас покупал "кислоту" и употреблял метамфетамин по крайней мере 15 раз в течение суток.

Племянник Меган Маркл оскандалился из-за непристойных снимков (Фото: johnchapple.com / dailymail.co.uk)

Меган уже не в первый раз страдает от непристойных выходок своего племянника. Томас в конце сентября был арестован в Лос-Анджелесе, когда

прогуливался "под кайфом" только в одном полотенце на бедрах по Голливудскому бульвару и разговаривал сам с собой.

Племянник Меган Маркл не впервые попадает в скандал (Фото: tmz / dailymail.co.uk)

Парня освободили из тюрьмы под залог 25 тысяч долларов четыре дня спустя в ожидании суда.

Герцогиня Сассекская теперь отчуждена от своего брата, сестры и их отца и, по-видимому, от всех ее племянников и племянницы.