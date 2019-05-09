Меган Маркл в ярости: племянник герцогини попал в громкий скандал

Племянник Меган Маркл устроил массовую драку (фото: GettyImages)

Родственник Меган Маркл вляпался в неприятности, чем разозлил герцогиню

Племянник Меган Маркл по папиной линии Тайлер Дул попал в громкий скандал, чем испортил настроение сводной тете, которая только недавно родила первенца. Об этом информирует The Daily Mail.

Накануне родов герцогини Сассекской ее племянник попал в скандал. 26-летний Тайлер стал участником массовой драки, организовав вместе с товарищами беспорядки в одном из баров Орегона.

Меган Маркл (Фото: vox.com)

Данную информацию подтвердили представители городской полиции. В результате драки племянник Меган получил травму ноги. К слову, это далеко не первый случай.

Так, в прошлом году, за несколько недель до свадьбы Меган Маркл и принца Гарри, он сделал скандальное заявления о том, что хочет создать особый сорт марихуаны в честь бракосочетания своей тети. А через месяц Тайлера задержала полиция в одном из клубов, куда он принес нож.

Напомним, что у королевы Елизаветы II важное событие в жизни. Ее Величество в скором времени планирует стать почетной гостьей на бракосочетании Леди Габриэллы Виндзор и Тома Кингстона.

Мы писали, что Кейт Миддлтон предостерегла Меган Маркл. В то же время Уильям заявил, что он очень взволнован и с нетерпением ждет встречи с малышом и его родителями в ближайшее время.