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Меган Маркл в ярости: племянник герцогини попал в громкий скандал

STYLERПерсоны    09.05.2019 - 15:59
Меган Маркл в ярости: племянник герцогини попал в громкий скандал
Племянник Меган Маркл устроил массовую драку (фото: GettyImages)

Родственник Меган Маркл вляпался в неприятности, чем разозлил герцогиню

Племянник Меган Маркл по папиной линии Тайлер Дул попал в громкий скандал, чем испортил настроение сводной тете, которая только недавно родила первенца. Об этом информирует The Daily Mail.

Накануне родов герцогини Сассекской ее племянник попал в скандал. 26-летний Тайлер стал участником массовой драки, организовав вместе с товарищами беспорядки в одном из баров Орегона.

Меган Маркл в ярости: племянник герцогини попал в громкий скандалМеган Маркл (Фото: vox.com)

Данную информацию подтвердили представители городской полиции. В результате драки племянник Меган получил травму ноги. К слову, это далеко не первый случай.

Так, в прошлом году, за несколько недель до свадьбы Меган Маркл и принца Гарри, он сделал скандальное заявления о том, что хочет создать особый сорт марихуаны в честь бракосочетания своей тети. А через месяц Тайлера задержала полиция в одном из клубов, куда он принес нож. 

Напомним, что у королевы Елизаветы II важное событие в жизни. Ее Величество в скором времени планирует стать почетной гостьей на бракосочетании Леди Габриэллы Виндзор и Тома Кингстона. 

Мы писали, что Кейт Миддлтон предостерегла Меган Маркл. В то же время Уильям заявил, что он очень взволнован и с нетерпением ждет встречи с малышом и его родителями в ближайшее время.

Ранее Елизавета II сделала важное заявление о сыне Меган Маркл. К слову, теперь у королевы восемь правнуков.

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