Зайшов надто далеко: племінник Маркл зганьбив герцогиню (фото)

Племінник Меган Маркл оскандалився через непристойні знімки (Фото: колаж РБК-Україна)

Племінник герцогині Сассекської Меган Маркл знову "відзначився"

Племінник Меган Маркл по батьковій лінії Томас Дулі знову потрапив у гучний скандал - в мережу потрапили фото 28-річного хлопця в автомобілі в голому вигляді та з червоним обличчям, ймовірно від вживання наркотиків. Про це передає The Daily Mail.

Томас на передньому сидінні своєї вантажівки з цигаркою в руці й зовсім без одягу був знятий в розпал передбачуваної випивки. Зазначається, що кадри демонструють масштаби його проблем з наркотиками, до яких він пристрастився після розставання в грудні минулого року зі своїм бойфрендом-геєм.

За словами колишнього коханого племінника Маркл Мартіна Зепети, Дулі зайшов так далеко, що йому загрожує смерть від передозування наркотиків. Також він стверджував, що був свідком того, як Томас купував "кислоту" і вживав метамфетамін принаймні 15 разів протягом доби.

Племінник Меган Маркл оскандалився через непристойні знімки (Фото: johnchapple.com / dailymail.co.uk)

Меган вже не вперше страждає від непристойних витівок свого племінника. Томас наприкінці вересня був арештований в Лос-Анджелесі, коли гуляв

"під кайфом" лише в одному рушник на стегнах Голлівудським бульваром і розмовляв сам з собою.

Племінник Меган Маркл не вперше потрапляє у скандал (Фото: tmz / dailymail.co.uk)

Хлопця звільнили з в'язниці під заставу 25 тисяч доларів через чотири дні в очікуванні суду.

Герцогиня Сассекська тепер відчужена від свого брата, сестри та їх батька і, мабуть, від усіх її племінників та племінниць.