Защитники Украины показали трофеи за выходные (фото и видео)

Военные ВСУ и силы территориальной обороны на минувших выходных, 5-6 марта, добыли в боях немало вражеской российской техники в виде трофеев. Некоторая их них - новехонькая, просто брошенная противником - уже "поступила на службу" к нашим бойцам.

Какая техника ВС РФ была захвачена украинскими военными за субботу и воскресенье, фото и видео трофеев - в подборке на РБК-Украина .

Добавим, что по данным Генштаба ВСУ, общие боевые потери российских оккупационных войск с 24 февраля по 7 марта ориентировочно составили:

Подбитые Су-35, вертолеты, БПЛА, ракеты, танки, броневики и прочая техника и амуниция российских оккупантов...

Некоторые трофейные российские "Тигры" защитники Харьковщины и Николаева уже начинают использовать против самих оккупантов.

На выходных военные ВСУ добыли несколько российских САУ.

В Киевской области военные и терроборона также добыли немало трофейной техники.

На Харьковщине украинским защитникам досталась колонна (разбитая) российского ОМОНа... Также захвачено около 30 техники от российской 200-й бригады, которые под огнем бойцов ВСУ убежали, бросив танки, МТЛБ (многоцелевой транспортер легкий бронированный), КамАЗы...

"Отжатый" в Житомирской области вражеский БМП с флагами и прочими "подарками" от оккупантов из Ямало-Ненецкого округа... Брошенные БМБ и стрелковое оружие... Полные боеприпасов покинутые грузовики противника на украинских дорогах... Захваченный вражеский танк Т-90А...

Также показаны результаты успешного контрнаступления под Харьковом с трофеями и подбитой техникой российских оккупантов.

На Луганском направлении после боя из техники были захвачены и разбиты 8 БМП, 1 МТЛБ, грузовик "Урал", внедорожник, артиллерийские системы...

Также украинские защитники захватили ПТУРы, ЗРК, танки. Военные шутят, что Россия становится крупнейшим поставщиком вооружения для ВСУ. Аналогичное мнение и у бойцов терробороны, которые добывают трофейную технику с вооружением...

Ранее сообщалось, что ВСУ уничтожили 30 российских вертолетов под Херсоном и 3 колонны под Николаевом.

Напомним, на прошлой неделе в Баштанке местные жители взяли в плен военных РФ и сожгли комплекс "Панцирь-С".

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