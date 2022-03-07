ВСУ уничтожили 30 российских вертолетов под Херсоном и 3 колонны под Николаевом

Вооруженные силы Украины уничтожили 30 российских вертолетов под Херсоном. А также три колонны военной техники под Николаевом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Командования морской пехоты.

"Ночью украинские воины накрыли аэродром Чернобаевка возле Херсона. Оккупанты решили частично разместить там свой авиапарк. Уничтожено от 30 вертолетов врага, а еще живая сила и техника", - говорится в сообщении.

Кроме того, вчера на подступах к Николаеву были уничтожены три колонны. Украинские защитники захватили трофеи, большое количество боекомплекта, колесную технику, 7 гаубиц Д-20.