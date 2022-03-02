ru ua
Чт, 03 марта News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

В Баштанке местные жители взяли в плен военных РФ и сожгли комплекс "Панцирь-С"

Новина українською →
Николаевская область, Среда 02 марта 2022 08:16
В Баштанке местные жители взяли в плен военных РФ и сожгли комплекс "Панцирь-С" Жители Баштанки "отжали" вражескую технику и пленили российских военных (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Владимир Костырин

Жители города Баштанка Николаевской области смогли захватить российский зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С". Кроме того, гражданские разоружили и взяли в плен нескольких оккупантов.

Об этом передает РБК-Украина со ссылкой на сообщение главы Николаевской ОГА Виталия Кима.

Он отметил, что в Баштанке, Снигеровке и других населенных пунктах в этом районе проходили серьезные бои. Защитники Украины уничтожили часть техники российских войск, другую просто останавливали люди в селах.

"Я восхищен и горжусь каждым! Наши люди перегородили путь техники. Голыми руками останавливали! В Баштанке и Снигиревке гражданские взяли в плен и разоружили русских военных! Орки от них бежали конно-пешим способом, побросали технику, жгли ее", - рассказал Ким.

В итоге все населенные пункты остаются под контролем ВСУ и сил территориальной обороны.

Мэр Днепра Борис Филатов подтверждает случай захвата вражеского "Панцыря-С".

"Сегодня колхозники из Баштанки, сами того не понимая, отжали и сожгли новейший хваленый комплекс "Панцирь-С" стоимостью в 15 миллионов долларов. "Народ-победитель" разбегался по украинским полям как крысы", - пишет он в своем Facebook.

Также сообщается, что сначала российские военные обстреляли из "Градов" райцентр Баштанка, перед тем как зайти в город, но затем им пришлось бежать прочь.

"Сначала тероборона пожгла технику, затем в полях насыпали самолеты и вертолеты ВСУ. Местный полицейский насчитал 116 единиц подбитой техники. Казаки с охотничьим оружием добивали ордынцев по зарослям до ночи. А у местной терробороны теперь есть свои БТРы", - рассказал бывший генпрокурор Юрий Луценко, а также опубликовал в сети видео, как пылал комплекс противника.

Видео: в Баштанке местные жители сожгли российский комплекс "Панцирь-С"

В Баштанке разбита и захвачена российская военная техника (фото: facebook.com/LlutsenkoYuri)

Ранее сообщалось, что военные 95 ОДШБр ВСУ вошли в Горловку, пока оккупанты обстреливали их казармы в Житомире.

Все оперативные и только проверенные новости без российской пропаганды и фейков - в группах РБК-Украина в Telegram и Viber. Присоединяйся!

Победа будет за нами! Слава Украине!

Читайте РБК-Украина в Google News
Николаевская область Война России против Украины
NEWS
Война России против Украины. Что происходит сейчас: онлайн
Война России против Украины. Что происходит сейчас: онлайн
DAILY
Обратной дороги нет. Что ждет Украину после разрыва с энергосистемой РФ и Беларуси
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Обратной дороги нет. Что ждет Украину после разрыва с энергосистемой РФ и Беларуси