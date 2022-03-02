В Баштанке местные жители взяли в плен военных РФ и сожгли комплекс "Панцирь-С"

Жители города Баштанка Николаевской области смогли захватить российский зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С". Кроме того, гражданские разоружили и взяли в плен нескольких оккупантов.

Об этом передает РБК-Украина со ссылкой на сообщение главы Николаевской ОГА Виталия Кима.

Он отметил, что в Баштанке, Снигеровке и других населенных пунктах в этом районе проходили серьезные бои. Защитники Украины уничтожили часть техники российских войск, другую просто останавливали люди в селах.

"Я восхищен и горжусь каждым! Наши люди перегородили путь техники. Голыми руками останавливали! В Баштанке и Снигиревке гражданские взяли в плен и разоружили русских военных! Орки от них бежали конно-пешим способом, побросали технику, жгли ее", - рассказал Ким.

В итоге все населенные пункты остаются под контролем ВСУ и сил территориальной обороны.

Мэр Днепра Борис Филатов подтверждает случай захвата вражеского "Панцыря-С".

"Сегодня колхозники из Баштанки, сами того не понимая, отжали и сожгли новейший хваленый комплекс "Панцирь-С" стоимостью в 15 миллионов долларов. "Народ-победитель" разбегался по украинским полям как крысы", - пишет он в своем Facebook.

Также сообщается, что сначала российские военные обстреляли из "Градов" райцентр Баштанка, перед тем как зайти в город, но затем им пришлось бежать прочь.

"Сначала тероборона пожгла технику, затем в полях насыпали самолеты и вертолеты ВСУ. Местный полицейский насчитал 116 единиц подбитой техники. Казаки с охотничьим оружием добивали ордынцев по зарослям до ночи. А у местной терробороны теперь есть свои БТРы", - рассказал бывший генпрокурор Юрий Луценко, а также опубликовал в сети видео, как пылал комплекс противника.

Видео: в Баштанке местные жители сожгли российский комплекс "Панцирь-С"

В Баштанке разбита и захвачена российская военная техника (фото: facebook.com/LlutsenkoYuri)