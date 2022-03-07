Захисники України показали трофеї за вихідні (фото і відео)

Військові ЗСУ та сили територіальної оборони на минулих вихідних, 5-6 березня, здобули в боях чимало ворожої російської техніки у вигляді трофеїв. Деяка з них - новісінька, просто кинута противником - вже "поступила на службу" до наших бійців.

Яка техніка ЗС РФ була захоплена українськими військовими за суботу та неділю, фото і відео трофеїв - у підбірці на РБК-Україна .

Додамо, що за даними Генштабу ЗСУ, загальні бойові втрати російських окупаційних військ з 24 лютого по 7 березня орієнтовно склали:

Підбиті Су-35, вертольоти, БПЛА, ракети, танки, броньовики та інша техніка й амуніція російських окупантів...

Деякі трофейні російські "Тигри" захисники Харківщини та Миколаєва вже починають використовувати проти самих окупантів.

На вихідних військові ЗСУ добули кілька російських САУ.

У Київській області військові та тероборона також здобули чимало трофейної техніки.

На Харківщині українським захисникам дісталася колона (розбита) російського ОМОНу... Також захоплено близько 30 техніки від російської 200-ї бригади, які під вогнем бійців ЗСУ втекли, кинувши танки, МТЛБ (багатоцільовий транспортер легкий броньований), КамАЗи...

"Віджатий" на Житомирщині ворожий БМП з прапорами та іншими "подарунками" від окупантів з Ямало-Ненецького округу... Кинуті БМБ і стрілецька зброя... Повні боєприпасів покинуті вантажівки противника на українських дорогах... Захоплений ворожий танк Т-90А...

Також показані результати успішного контрнаступу під Харковом з трофеями і підбитою технікою російських окупантів.

На Луганському напрямку після бою з техніки були захоплені та розбиті 8 БМП, 1 МТЛБ, вантажівка "Урал", позашляховик, артилерійські системи...

Також українські захисники захопили ПТУРи, ЗРК, танки. Військові жартують, що Росія стає найбільшим постачальником озброєння для ЗСУ. Аналогічна думка й у бійців тероборони, які добувають трофейну техніку з озброєнням...

Раніше повідомлялося, що ЗСУ знищили 30 російських вертольотів під Херсоном і 3 колони під Миколаєвом.

Нагадаємо, минулого тижня у Баштанці місцеві жителі взяли в полон військових РФ і спалили комплекс"Панцир-С".

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