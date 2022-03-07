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Защитники Украины показали трофеи за выходные (фото и видео)

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Понедельник 07 марта 2022 13:12
Защитники Украины показали трофеи за выходные (фото и видео) Трофеи украинских военных (коллаж РБК-Украина)
Автор: Владимир Костырин

Военные ВСУ и силы территориальной обороны на минувших выходных, 5-6 марта, добыли в боях немало вражеской российской техники в виде трофеев. Некоторая их них - новехонькая, просто брошенная противником - уже "поступила на службу" к нашим бойцам.

Какая техника ВС РФ была захвачена украинскими военными за субботу и воскресенье, фото и видео трофеев - в подборке на РБК-Украина.

В Житомирской области силы терробороны захватили российский грузовой автомобиль, загруженный противотанковыми управляемыми ракетами 9М113 "Конкурс-М".

Также украинские защитники захватили ПТУРы, ЗРК, танки. Военные шутят, что Россия становится крупнейшим поставщиком вооружения для ВСУ. Аналогичное мнение и у бойцов терробороны, которые добывают трофейную технику с вооружением...

Фото: трофеи украинских военных за выходные 5-6 марта

Защитники Украины показали трофеи за выходные (фото и видео)Защитники Украины показали трофеи за выходные (фото и видео)

На Луганском направлении после боя из техники были захвачены и разбиты 8 БМП, 1 МТЛБ, грузовик "Урал", внедорожник, артиллерийские системы...

Также показаны результаты успешного контрнаступления под Харьковом с трофеями и подбитой техникой российских оккупантов.

Фото: трофеи украинских военных за выходные 5-6 марта

"Отжатый" в Житомирской области вражеский БМП с флагами и прочими "подарками" от оккупантов из Ямало-Ненецкого округа... Брошенные БМБ и стрелковое оружие... Полные боеприпасов покинутые грузовики противника на украинских дорогах... Захваченный вражеский танк Т-90А...

В Николаевской области российские десантники бросили колону БМД (захвачены десятки единиц боевой техники).

На Харьковщине украинским защитникам досталась колонна (разбитая) российского ОМОНа... Также захвачено около 30 техники от российской 200-й бригады, которые под огнем бойцов ВСУ убежали, бросив танки, МТЛБ (многоцелевой транспортер легкий бронированный), КамАЗы...

В Киевской области военные и терроборона также добыли немало трофейной техники.

На выходных военные ВСУ добыли несколько российских САУ.

Некоторые трофейные российские "Тигры" защитники Харьковщины и Николаева уже начинают использовать против самих оккупантов.

Защитники Украины показали трофеи за выходные (фото и видео)

Защитники Украины показали трофеи за выходные (фото и видео)

Фото: захваченные ВСУ "тигры" ВС РФ

Подбитые Су-35, вертолеты, БПЛА, ракеты, танки, броневики и прочая техника и амуниция российских оккупантов...

Фото: трофеи украинских военных за выходные 5-6 марта

Фото: трофеи ВСУ

Добавим, что по данным Генштаба ВСУ, общие боевые потери российских оккупационных войск с 24 февраля по 7 марта ориентировочно составили:

  • личного состава - более 11 000 человек,
  • танков - 290 единиц,
  • боевых бронированных машин - 999 единиц,
  • артиллерийских систем - 117 единиц,
  • РСЗО - 50 единиц,
  • средства ПВО - 23 единицы,
  • самолетов - 46 единиц,
  • вертолетов - 68 единиц,
  • автомобильной техники - 454 единицы,
  • корабли /катера - 3 единицы,
  • цистерн с ГСМ - 60 единиц,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 7 единиц.

Ранее сообщалось, что ВСУ уничтожили 30 российских вертолетов под Херсоном и 3 колонны под Николаевом.

Напомним, на прошлой неделе в Баштанке местные жители взяли в плен военных РФ и сожгли комплекс "Панцирь-С".

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