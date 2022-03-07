Захисники України показали трофеї за вихідні (фото і відео)

Військові ЗСУ та сили територіальної оборони на минулих вихідних, 5-6 березня, здобули в боях чимало ворожої російської техніки у вигляді трофеїв. Деяка з них - новісінька, просто кинута противником - вже "поступила на службу" до наших бійців.

Яка техніка ЗС РФ була захоплена українськими військовими за суботу та неділю, фото і відео трофеїв - у підбірці на РБК-Україна .

У Житомирській області сили тероборони захопили посійський вантажний автомобіль, завантажений протитанковими керованими ракетами 9М113 "Конкурс-М".

Також українські захисники захопили ПТУРи, ЗРК, танки. Військові жартують, що Росія стає найбільшим постачальником озброєння для ЗСУ. Аналогічна думка й у бійців тероборони, які добувають трофейну техніку з озброєнням...

Фото: трофеї українських військових за вихідні 5-6 березня

На Луганському напрямку після бою з техніки були захоплені та розбиті 8 БМП, 1 МТЛБ, вантажівка "Урал", позашляховик, артилерійські системи...

Також показані результати успішного контрнаступу під Харковом з трофеями і підбитою технікою російських окупантів.

Фото: трофеї українських військових за вихідні 5-6 березня

"Віджатий" на Житомирщині ворожий БМП з прапорами та іншими "подарунками" від окупантів з Ямало-Ненецького округу... Кинуті БМБ і стрілецька зброя... Повні боєприпасів покинуті вантажівки противника на українських дорогах... Захоплений ворожий танк Т-90А...

У Миколаївській області російські десантники кинули колону БМД (захоплені десятки одиниць бойової техніки).

На Харківщині українським захисникам дісталася колона (розбита) російського ОМОНу... Також захоплено близько 30 техніки від російської 200-ї бригади, які під вогнем бійців ЗСУ втекли, кинувши танки, МТЛБ (багатоцільовий транспортер легкий броньований), КамАЗи...

У Київській області військові та тероборона також здобули чимало трофейної техніки.

На вихідних військові ЗСУ добули кілька російських САУ.

Деякі трофейні російські "Тигри" захисники Харківщини та Миколаєва вже починають використовувати проти самих окупантів.

Фото: захоплені ЗСУ "Тигри" ЗС РФ

Підбиті Су-35, вертольоти, БПЛА, ракети, танки, броньовики та інша техніка й амуніція російських окупантів...

Фото: трофеї українських військових за вихідні 5-6 березня

Фото: трофеї ЗСУ

Додамо, що за даними Генштабу ЗСУ, загальні бойові втрати російських окупаційних військ з 24 лютого по 7 березня орієнтовно склали: