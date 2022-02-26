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Защитники острова Змеиный могут быть живыми, - Погранслужба

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Суббота 26 февраля 2022 17:03
Защитники острова Змеиный могут быть живыми, - Погранслужба Фото: Защитники острова Змеиный могут быть живыми (president.gov.ua)
Автор: Людмила Жукова

Моряки, оборонявшие остров Змеиный, которых объявили погибшими, могут быть живыми.

Об этом сообщает Государственная пограничная служба Украины.

"Есть надежда, что все украинские защитники острова Змеиный могут быть живы.
ГНСУ и ВСУ, как и вся Украина, получили надежду, что все защитники Змеиного живы", - сказано в сообщении.

Российские СМИ сообщили о доставке во временно оккупированный Россией Севастополь находившихся на острове военнослужащих Украины.

Предварительная информация о том, что среди пограничников могут быть погибшие, поступила перед тем, как с защитниками потерялась связь.

Как уже сообщалось, 24 февраля агрессор вел обстрелы с корабельных вооружений и применил боевую авиацию по пограничникам и воинам ВСУ на острове Змеиный.

По имеющейся на тот момент информации, инфраструктура была разрушена, а остров захвачен.

До этого враг неоднократно тщетно пытался запугать украинских защитников с требованиями сдаться и получал один единственный верный ответ – сдаваться никто не будет.

"Понимаем, что пропагандисты "русского мира" умеют производить нужные информационные вбросы и использовать их, отмечая, что украинские защитники сдались", - сообщили пограничники.

Пограничники и бойцы ВСУ мужественно держали оборону, особенно перед превосходящими средствами поражения и силами противника.

Работа, чтобы узнать судьбу украинских защитников, продолжалась по всем возможным направлениям.

В настоящее время, после получения информации об их предполагаемом местонахождении, ГНСУ вместе с ВСУ проводит работу по идентификации наших воинов, что распространено в открытых сетях.

Отметим, 24 февраля враг атаковал остров Змеиный.

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