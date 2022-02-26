Захисники острова Зміїний можуть бути живими, - Прикордонна служба

Моряки, які обороняли острів Зміїний, яких оголосили загиблими, можуть бути живими.

"Є надія, що всі українські захисники острова Зміїний можуть бути живі.

ДПСУ і ЗСУ, як і вся Україна, отримали надію, що всі захисники Зміїного живі", - сказано в повідомленні.



Російські ЗМІ повідомили про доставку в тимчасово окупований Росією Севастополь перебували на острові військовослужбовців України.

Попередня інформація про те, що серед прикордонників можуть бути загиблі, надійшла перед тим, як із захисниками загубився зв'язок.

Як вже повідомлялося, 24 лютого агресор вів обстріли з корабельних озброєнь і застосував бойову авіацію по прикордонниках і воїнам ЗСУ на острові Зміїний.

За наявною на той момент інформацією, інфраструктура була зруйнована, а острів захоплений.

До цього ворог неодноразово марно намагався залякати українських захисників з вимогами здатися й отримував одну єдину вірну відповідь – здаватися ніхто не буде.

"Розуміємо, що пропагандисти "русского мира" вміють робити потрібні інформаційні вкиди і використовувати їх, зазначаючи, що українські захисники здалися", - повідомили прикордонники.

Прикордонники та бійці ЗСУ мужньо тримали оборону, особливо перед переважаючими засобами ураження та силами противника.

Робота, щоб дізнатися долю українських захисників, тривала за всіма можливими напрямками.



Зараз, після отримання інформації про їх передбачуване місцезнаходження, ДПСУ разом з ЗСУ проводить роботу з ідентифікації наших воїнів, що поширене у відкритих мережах.