Как защитить смартфон в летнюю жару: простые способы доступные каждому

Эксперт рассказала, что в жару смартфон не только сильнее нагревается, но и может быстрее разряжаться, плохо работает, чаще происходят "вылеты" приложений.

Высокая температура негативно влияет на емкость аккумулятора, поэтому батареи начинают работать менее эффективно. При этом емкость батареи все время будет уменьшаться, а высокая температура только ускорит этот процесс.

В жаркие дни телефон заряжается медленнее, чем обычно. Таким образом система предотвращает вредному перегреву аккумулятора, уменьшая ток зарядки.

Как предотвратить перегрев мобильника?