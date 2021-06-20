Як захистити смартфон у літню спеку: прості способи доступні кожному

Від літньої спеки страждаємо не лише ми, а й наші улюблені смартфони. Вони перегріваються, батарея розряджається швидше, додатки "глючать". Але цьому можна зарадити.
Про засоби захисту смартфону влітку з нами поділилася Тетяна Цибуліна з дистанційної Атмосферної Школи.
Експерт розповіла, що в спеку смартфон не тільки сильніше нагрівається, а й може швидше розряджатися, погано працює, частіше відбуваються "вильоти" додатків.
Висока температура негативно впливає на ємність акумулятора, тому батареї починають працювати менш ефективно. При цьому ємність батареї весь час буде зменшуватися, а висока температура тільки прискорить цей процес.
В спекотні дні телефон заряджається повільніше, ніж зазвичай. Таким чином система запобігає шкідливому перегріву акумулятора, зменшуючи струм зарядки.
Як запобігти перегріву мобільника?
Вимкніть всі непотрібні програми, бездротовий зв'язок і зменшіть
яскравість екрану. Чим менше електроенергії використовує телефон, тим менше він нагрівається.
Увімкніть режим економії заряду батареї. В цьому випадку смартфон максимально обмежує доступ до всіх служб, автоматично зменшує яскравість екрану і споживає мінімум енергії.
Використовуйте оригінальні зарядні пристрої, адже використання дешевої зарядки може привести до перегріву пристрою. Такий зарядний пристрій може заряджати його довше, що призводить до підвищення температури акумулятора.
Не використовуйте в спекотну пору кілька додатків одночасно.
Контролюйте кількість програм, які працюють у фоновому режимі, не оновлюйте програми, не завантажуйте великі файли.
Намагайтеся заряджати смартфон у вечірній або нічний час.
Не рекомендується носити телефон з чохлом і захисною плівкою - це знижує теплопровідність корпусу.
Якщо мобільний пристрій все ж перегрівся, то краще його покласти в тінь і залишити в режимі очікування.