Як захистити себе від вибуху в приміщенні, де є вікна: інструкція
Фото: Що робитиу разі вибуху в приміщенні з вікнами (Getty Images)
Росія напала на Україну вранці 24 лютого. По всій країні прокотилися обстріли. Для того, щоб не піддаватися паніці, нагадаємо, як поводитися при вибухах в будинку, де є вікна.
Інструкції опублікувало ЧЕСНО.
Як уберегти себе від вибухової хвилі в приміщенні, де є вікна і вам нікуди йти?
Інструкція
- Заклейте вікна скотчем, щоб мінімізувати уламки, які можуть розлетітися в різні боки.
- Якщо в будинку є жорсткий щит, встановіть його на вікно, щоб воно було прикрите.
Тримайте під рукою аптечку з усіма необхідними медикаментами і документи.
Організовуйте навколо себе безпечний простір, зберігайте спокій і довіртеся українській армії.
"Віримо в наші Збройні сили і максимально їм допомагаємо тим, що зберігаємо спокій і організовуємо навколо себе безпечний простір", - підтримали українців у повідомленні.
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